Tramps vēlas iegūt Grenlandi, ko darīt? EP nākamnedēļ apspriedīs ES atbildi uz ASV prezidenta paziņojumiem
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti otrdien apspriedīs Eiropas Savienības (ES) atbildi uz ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumiem par Grenlandi, informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa.
Eiropas valstu valdības noraidīja ASV plānus iegādāties Grenlandi, brīdinot, ka tas apdraudētu suverenitāti, NATO vienotību un transatlantisko drošību.
Vairākas ES valdības, arī Dānija, ir paziņojušas, ka lēmumi par Grenlandes statusu ir tikai Dānijas un Grenlandes pārziņā. Tās uzsvērušas kolektīvas, NATO vadītas Arktikas drošības nozīmi un brīdinājušas par vienpusējām darbībām, kas varētu kaitēt sabiedroto attiecībām un reģionālajai stabilitātei. Dānija un Grenlande atkārtoti uzsvērušas, ka Grenlandi nevar pārdot, tā vietā aicinot uz sadarbību.
Grenlande ir autonoma Dānijas teritorija. 1951. gadā Vašingtona un Kopenhāgena papildus NATO alianses saistībām parakstīja aizsardzības līgumu. Saskaņā ar šo līgumu ASV apņēmās aizsargāt salu no iespējamas agresijas. Patlaban ASV bruņotie spēki Grenlandē atrodas tikai Pitufikas bāzē.
ASV prezidents iepriekš paziņoja, ka ASV kontrole pār Grenlandi ir vitāli nepieciešama, lai īstenotu viņa ieceri izveidot pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēmu "Zelta kupols".
Sestdien Tramps sociālajos tīklos paziņoja par 10% muitas tarifu noteikšanu vairākām Eiropas valstīm un piedraudēja to paaugstināt līdz pat 25%, kamēr netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārņemšanu.
No 1. februāra Dānijai, Francijai, Lielbritānijai, Nīderlandei, Norvēģijai, Somijai, Zviedrijai un Vācijai tikšot piemērots 10% tarifs visām precēm, kas tiek sūtītas uz ASV, apgalvoja Tramps.
Eiropas līderi noraidījuši Trampa draudus, uzsverot, ka Eiropa neļaus sevi iebiedēt.