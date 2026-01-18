Vācijas izlūkošanas vienība atstāj Grenlandi
Vācijas izlūkošanas vienība 15 vīru sastāvā, kas nesen tika nosūtīta uz Grenlandi, svētdien salu atstās un dosies uz Kopenhāgenu, aģentūrai DPA pavēstījis Bundesvēra pārstāvis.
Vācu vienība Grenlandē ieradās piektdien pirms Dānijas plānotajiem manevriem. Arī vairākas citas NATO dalībvalstis nosūtīja uz Grenlandi nelielas vienības.
Bundesvēra pārstāvis norādīja, ka vienība esot izpildījusi savu uzdevumu un ka izlūkošanas rezultāti tiks izvērtēti tuvāko dienu laikā.
Sabiedroto spēki tika nosūtīti uz Grenlandi, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa centieniem pārņemt savā kontrolē šo Dānijas autonomo teritoriju.
Trešdien Tramps vēl vairāk eskalēja situāciju, paziņojot, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.