Maduro paziņoja, ka ir gatavs sadarboties ar ASV narkotiku kontrabandas, naftas un citos jautājumos.
Pasaulē
Šodien 10:41
Maduro par sarunām ar ASV: "Kur viņi vēlas un kad viņi vēlas"
Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs sadarboties ar ASV narkotiku kontrabandas, naftas un citos jautājumos, ar šo paziņojumu nākot klajā laikā, kad pieaug ASV militārais spiediens.
"Kur viņi vēlas un kad viņi vēlas," intervijā valsts televīzijā Maduro sacīja par dialogu ar ASV, atsakoties komentēt Savienoto Valstu militāro triecienu Venecuēlas piestātnei, par ko šonedēļ paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV bruņotie spēki kopš septembra veikuši daudzus triecienus kuģiem gan Karību jūrā, gan Klusā okeāna austrumos, vēršoties pret, kā apgalvo Vašingtona, narkotiku kontrabandistiem.
Tiesa, administrācija nav sniegusi nekādus pierādījumus tam, ka kuģi būtu iesaistīti narkotiku tirdzniecībā, kas savukārt raisa debates par šo operāciju likumību.
Starptautisko tiesību eksperti un tiesību aizsardzības organizācijas norāda, ka šie triecieni, pēc visa spriežot, ir ārpustiesas nogalināšana. Vašingtona to noliedz.