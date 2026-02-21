Atvadīšanās no dziedātājas Paulas Dukures
Šodien Rīgas krematorijā notika atvadīšanās no pāragri mirušās latviešu dziedātājas Paulas Dukures.
FOTO: pēdējā gaitā pavadīta dziedātāja Paula Dukure
Sestdien, 21. februārī, plkst. 12.30 Rīgas krematorijā notika atvadīšanās no talantīgās un pāragri mūžībā devušās dziedātājas Paulas Dukures (1993-2026).
Ģimene un tuvinieki aicināja tos, kuri vēlas izrādīt cieņu Paulai, nest vienu baltu rozi. “Ir cilvēki, kas aizietu klusu, bet paliek ilgi," pirms atvadīšanās no Paulas sociālajos tīklos norādīja viņas brālis Miks Dukurs. "Paldies par līdzjūtībām un domām, kas nerunā skaļi. Klusi atvadīsimies un ilgi pieminēsim."
Jau ziņots, ka 13. februārī Latviju satrauca policijas izplatītā informācija par to, ka bez vēsts pazudusi dziedātāja Paula Dukure. Sabiedrība pauda bažas un cerēja uz pozitīvu iznākumu, tomēr jau nākamās dienas rītā izskanēja paziņojums, ka jaunā māksliniece devusies mūžībā.
Plašāka sabiedrība Paulu iepazina, kad viņa kopā ar brāli Miku un tēvu Ediju 2009. gada rudenī piedalījās LNT šovā "Dziedošās ģimenes". Vēlāk Paula piedalījās jau citā projektā – TV3 šovā "Mūsu zelta dziesma". Tāpat kopā ar Ediju un Miku Dukuriem startēja 2011. gada "Eirodziesmā", gadu vēlāk turpat kā solodziedātāja ar dziesmu "Celebration". 2014. gadā tika nominēta Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai nominācijā "Labākā debija", 2016. gadā piedalījās "Supernovas" dziesmu konkursā.
2017. gada rudenī medijos izskanēja informācija, ka Paula ir pārcēlusies uz Lielbritāniju, kur sāka studijas vienā no populārākajām popmūzikas skolām. Bet kad Paula izšķīrās no sava mīļotā cilvēka, viņa atgriezās Latvijā, apņēmības pilna atgriezties atkal uz Latvijas mūzikas skatuves.