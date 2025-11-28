Tramps norāda, ka ASV drīz uzsāks sauszemes operācijas pret Venecuēlas narkotiku kontrabandistiem
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ASV "ļoti drīz" uzsāks "sauszemes" operācijas Venecuēlas narkotiku kontrabandistu apturēšanai.
Tramps konferences zvanā ar ASV karavīriem sacīja, ka "vairs nav pārāk daudz [Venecuēlas narkotiku kontrabandistu], kas ierastos pa jūru". Tramps piebilda, ka viņa administrācija ir "gandrīz apturējusi" narkotiku ievešanu ASV pa jūru.
"[Ievešana] pa jūru ir apturēta par aptuveni 85%. Jūs laikam esat pamanījuši, ka cilvēki negrib piegādi pa jūru. Un mēs sāksim apturēt viņu piegādes pa sauszemi. Sauszeme ir vieglāka [piegādēm], bet tas sāksies ļoti drīz. Mēs viņus brīdinām apturēt indes sūtīšanu uz mūsu valsti," sacīja ASV prezidents.
Tramps iepriekš bija sacījis, ka viņa administrācija apsver uzbrukumus narkotiku kontrabandistu sauszemes operācijām, kas notiktu papildus ASV armijas jau veiktajiem uzbrukumiem kuģiem, kas tika turēti aizdomās par narkotiku pārvadāšanu Karību jūrā.
ASV armija pēdējās nedēļās ir apšaudījusi narkotiku kontrabandistu kuģus Karību jūrā, nogalinot vairāk nekā 80 cilvēku. Šīs darbības ir plaši kritizētas, jo Vašingtona sākotnēji nesniedza juridisku pamatojumu šiem triecieniem.
Trampa administrācija ir pasludinājusi narkotiku karteļus par teroristu organizācijām. Venecuēla uzskata, ka Vašingtona ar šīm operācijām grib panākt režīma maiņu šajā valstī.