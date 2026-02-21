Šausmas olimpiādes bobsleja trasē - trīs komandas piedzīvo nopietnus kritienus. VIDEO
Milānas-Kortīnas olimpiādes bobsleja trase šodien nesusi neveiksmes trīs valstu izlasēm - nopietnus kritienus piedzīvojušas Austrijas, Francijas, un Trinidādas un Tobāgo četrnieku ekipāžas.
Kā pirmā smagu kritienu piedzīvoja austrieša Jakoba Mandlbauera četrinieku ekipāža. Šī notikuma dēļ uz mirkli tika pārtraukta arī sacensību norise. Mandlbaueram gandrīz 20 minūtes tika sniegta medicīniskā palīdzība uz ledus, bet pēc tam viņš tika aiznests no trases ar nestuvēm. Austrijas izlase vēlāk apstiprināja, ka Mandlbauers ar sāpēm kaklā nogādāts slimnīcā, kur viņam tiks veikti papildu izmeklējumi. Tikmēr viņa komandas biedriem tika sniegta palīdzība turpat trasē.
🚨 Grosse frayeur en bobsleigh à 4 aux #JO2026 !— Sports Olympiques (@_JeuxOlympiques) February 21, 2026
Le bob autrichien part à la faute et chute dans le tracé 🛷❄️
Plus de peur que de mal selon les premières informations, mais la manche est évidemment compromise.
La glace de Milano-Cortina ne pardonne rien. 🇦🇹… pic.twitter.com/dW7XzZLsXK
Nedaudz vēlāk smagu kritienu piedzīvoja Francijas pilota Romēna Heinriha vadītā ekipāža. Heinrihs šķietami apgāzās pēc trešā intervāla šķērsošanas trases vidū. Pēc tam kamanas vairākas sekundes slīdēja uz sāniem apļa pēdējā posmā. Visi četri vīri izkļuva no kamanām saviem spēkiem. "Kad esat apgāzti otrādi, kamanu trajektorija bieži vien ir pilnīgi nekontrolējama," pēc kritiena žurnālistiem norādīja Heinrihs. "Kad tas notiek, jūs cenšaties pēc iespējas vairāk pasargāt sevi kamaniņu iekšpusē."
Quand ça veut pas... Les Bleus 🇫🇷 du bobsleigh chutent en 2e manche après avoir manqué leur départ sur la 1ère manche, rassurez-vous ils vont bien 🙏— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 21, 2026
Suivez les Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/Thu2LGiU83
Arī sesijas pēdējie dalībnieki, Trinidāda un Tobāgo, piedzīvoja kritienu - viņu pirmos līkumus veica nestabili, līdz viņu kamanas līdzīgā posmā kā Austrijas un Francijas izlases, apgāzās uz sāniem. Kad kamaniņas apstājās, sportisti no tām izkāpa un medicīniskā palīdzība viņiem nebija nepieciešama.
Jāatgādina, ka Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Jēkabu Kalendu pēc otrā brauciena Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs ieņem 11. vietu. Pirmajā braucienā Kalendas četrinieks uzrādīja desmito ātrāko laiku, bet otrajā braucienā ieņēma 17. vietu, kas summā tika atkāpties par vienu pozīciju. Trešais un ceturtais brauciens Kortīnā d'Ampeco notiks svētdien.
Līderpozīcijās pēc diviem braucieniem ir divnieku sacensību uzvarētāja vācieša Johannesa Lohnera pilotētais četrinieks, kurš summā uzrādīja rezultātu viena minūte un 48,61 sekunde. Arī otrajā un trešajā pozīcijā pozīcijā ir Vācijas ekipāžas. Otrais ir Frančesko Frīdriha četrinieks, kuri no līdera atpaliek 0,43 sekundes, bet trešā ar deficītu 0,59 sekundes ir Adama Amūra ekipāža.
Kalendas četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Lauri Kaufmani un Mairi Kļavu pirmajā braucienā trasi veica 54,64 sekundēs, kas bija par 0,73 sekundes lēnāk nekā līderi, bet otrajā braucienā pēc kļūdas augšdaļā finišēja 55,23 sekundēs. No līdera Kalendas ekipāza atpaliek 1,26 sekundes.