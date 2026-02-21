Pārim no Anglijas ceļojuma laikā ASV priekšlaicīgi pieteicās dēls. Pēc tam slimnīca viņiem piestādīja 200 tūkstošu dolāru lielu rēķinu...
Ar bezgala nepatīkamu situāciju nācies saskarties kādam pārim no Anglijas - kad viņi bija devušies ceļojumā uz ASV, sievietei priekšlaicīgi pieteicās dēls. Kamēr ārsti izglāba gan viņas, gan bērna dzīvību, pēc dzemdībām pāris saskārās ar kādu ļoti nepatīkamu pārsteigumu - 200 tūkstošu dolāru jeb 170 tūkstošu eiro lielu slimnīcas rēķinu.
Mūziķi Isi Ferisa un Ārčijs Silvestrs, kuri uzstājas kā folkduets “Ferris & Sylvester”, vasaras turnejas ietvaros devās uz ASV pilsētu Nešvilu, kur viņiem bija paredzēti vairāki koncerti. Isi tobrīd bija 33. grūtniecības nedēļā ar viņu pirmo bērnu, taču pirms brauciena viņai tika dota gan vecmātes, gan ģimenes ārsta atļauja lidot.
“Viņi sacīja – tu esi pilnīgi vesela, tāpēc īsti nav iemesla nebraukt,” viņa skaidroja. Pāris arī uzsvēra, ka pirms ceļošanas rūpīgi pārliecinājās par apdrošināšanu. “Mēs 100% pārliecinājāmies, ka Isi ir apdrošināta grūtniecības laikā un ka jebkādas komplikācijas ārzemēs tiek nosegtas. Citādi mēs nekad nebūtu devušies šajā ceļojumā,” sacīja Silvestrs.
Tomēr jau pēc divām dienām Nešvilā Isi attīstījās smaga preeklampsija – dzīvībai bīstama grūtniecības komplikācija. “Manā gadījumā preeklampsija varēja izraisīt orgānu mazspēju, tāpēc situācija bija ļoti nopietna,” viņa teica. Ārsti paziņoja: “Tas ir ļoti nopietni – jūs nekur nedosieties. Jūsu bērns piedzims Amerikā.”
Pāra dēls vārdā Lakijs [jeb Laimīgais] pasaulē nāca septiņas nedēļas pirms noteiktā laika. Bet pēc dzemdībām viņš gandrīz trīs nedēļas pavadīja intensīvajā terapijā. Emocionāli smagajā laikā Silvestrs slimnīcā bildināja Isi, un pāris turpat Nešvilas parkā apprecējās.
Kad māte un bērns bija pietiekami stipri, lai atgrieztos mājās Somersetā, ģimeni sagaidīja jauns trieciens – vairāk nekā 200 000 dolāru liels slimnīcas rēķins. Apdrošinātājs sākotnēji atteicās segt izmaksas, jo polisē nebija iekļauts bērna vārds. “Būtībā viņi sacīja, ka mēs būtu apdrošināti, ja bērns nebūtu izdzīvojis. Bet fakts ir tāds, ka mūsu dēls izdzīvoja,” skaidroja Silvestrs.
Pāris atzina, ka baidījies pat iet pie pastkastītes, jo rēķini turpināja pienākt regulāri. Cīņa ar apdrošinātāju ilga deviņus mēnešus un prasīja neskaitāmas vēstules, skaidrojumus un jurista iesaisti. Pāris uzsver, ka process bijis emocionāli iztukšojošs laikā, kad viņiem vienlaikus bija jārūpējas par priekšlaikus dzimušu mazuli.
Pēc deviņu mēnešu ilgas cīņas apdrošinātājs tomēr mainīja lēmumu un piekrita segt izdevumus, atvainojoties par radīto stresu. “Tas bija milzīgs atvieglojums,” sacīja Silvestrs, taču viņš piebilda, ka tas nemaina piedzīvoto spriedzi. Arī Ferisa atzina, ka pārdzīvojums atstājis paliekošu nedrošības sajūtu, norādot, ka viņeim joprojām ir tāda sajūta, it kā “pie durvīm stāvētu vilks”.