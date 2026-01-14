Atbildes trieciens agresoram: Ukrainas izlūkdienesta speciālās operācijas 2025. gadā
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks, ģenerālmajors Kirillo Budanovs bieži vien pats personīgi uzrauga vaiktās operācijas.
Atbildes trieciens agresoram: Ukrainas izlūkdienesta speciālās operācijas 2025. gadā

2025. gadā Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) turpināja aktīvas operācijas pret Krievijas militāro infrastruktūru, mērķējot uz objektiem, kas, pēc Kijivas vērtējuma, tieši atbalsta agresiju pret Ukrainu. Tika likvidēti arī vairāki okupanti, kas Ukrainā pastrādājuši kara noziegumus.

Oficiālajos Ukrainas paziņojumos šie triecieni tiek raksturoti kā daļa no plašākas aizsardzības stratēģijas, kuras mērķis ir mazināt Krievijas militārās spējas, loģistiku un vadības struktūras. 

Pēc Ukrainas Aizsardzības ministrijas un HUR sniegtās informācijas, 2025. gadā tika veikta virkne precīzu un koordinētu uzbrukumu Krievijas militārajiem objektiem, tostarp bāzēm, noliktavām, komandpunktiem un citiem stratēģiski nozīmīgiem mērķiem, kā arī atsevišķām personām, kas pastrādājušas kara noziegumus vai veicinājušas agresiju pret Ukrainu. Šīs operācijas, kā uzsver Ukrainas amatpersonas, tika īstenotas, ievērojot militārās izlūkošanas datus un ar mērķi samazināt civiliedzīvotāju apdraudējumu. Zemāk apkopoti  zīmīgākie uzbrukumi, par kuriem 2025. gadā oficiāli ziņoja Ukrainas puse.

Krievijas Iekšlietu ministrija izsludinājusi meklēšanā bijušo Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieku, ģenerālmajoru Kirillo Budanovu, kurš ar savām operācijām okupantiem sagādājis pamatīgas galvassāpes.

