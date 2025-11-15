VIDEO: Ukrainas specvienība aukstasinīgi un profesionāli tuvcīņā likvidē Kupjanskā iekļuvušos okupantus
8. Speciālo operāciju spēku pulka kaujinieki veica izcilu operāciju, lai stabilizētu situāciju Kupjanskā, kur bija iekļuvuši Krievijas spēki.
Soctīklos publicēts jauns video no Kupjanskas, kur redzami Ukrainas Speciālo operāciju spēku 8. pulka kaujinieki, kas veic mērķtiecīgu krievu trieciengrupas iznīcināšanu. Krievijas karavīri patvērās ēkā pilsētas centrā, bet Ukrainas aizstāvji meistarīgi likvidēja okupantus.
Kadros redzams, kā Speciālo operāciju spēku grupa darbojas pilnībā iznīcinātajā Kupjanskas centrālajā rajonā. Ukrainas karavīri rūpīgi attīra katru atsevišķo sektoru. Spriežot pēc kadriem, darbs tika veikts aukstasinīgi un profesionali.
"Izlūkošanas laikā Speciālo operāciju spēku grupa identificēja ienaidnieku vienā no ēkām. Ienaidniekam bija lielāki spēki un nocietinātas apšaudes pozīcijas. Speciālo operāciju spēku grupa pārtrauca kontaktu bez zaudējumiem," sociālajos tīklos ziņoja vienības pārstāvji.
Ēka vēlāk tika iznīcināta tālas darbības mīnu trieciena rezultātā. Ukrainas militārās aplēses liecina, ka pēc šīs operācijas beigām pilsētā varētu būt palikuši vēl aptuveni 50 krievu okupanti.
Arī Pokrovskā turpinās operācija pilsētas attīrīšanai no okupantiem. Vienlaikus daudzi avoti ziņo par kritisku situāciju Huļaipoles apgabalā.