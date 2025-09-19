VIDEO: Ukrainas specvienība uzbrukusi okupantu jūras kājniekiem, kurus apsūdz kara noziegumos
Speciālo operāciju spēki publicējuši video ar triecieniem pa Krievijas jūras kājniekiem Kurskā. Krievijas okupācijas armijas 810. atsevišķās jūras kājnieku brigādes personāls tiek vainots kara noziegumu izdarīšanā Ukrainā.
Ukrainas bruņoto spēku speciālo operāciju spēki veica triecienu Krievijas okupācijas armijas 810. atsevišķās jūras kājnieku brigādes loģistikas centram, nodarot ienaidniekam nopietnus postījumus.
Speciālo operāciju spēki ziņo, ka 810. atsevišķās jūras kājnieku brigādes loģistikas centrs atradās Krievijas Kurskas apgabalā. Uzbrukums notika 18. septembra naktī. Tika iznīcināti vai bojāti šādi militārie objekti: materiālu glabāšanas bāze, munīcijas noliktavas un slēpta ieroču un militārā aprīkojuma glabātuve.
Krievijas armijas 810. atsevišķā jūras kājnieku brigāde ir izvietota okupētajā Sevastopolē un piedalās kaujās Slobožanskas ziemeļu virzienā. Šīs brigādes personāls ir vainots kara noziegumos, tostarp Ukrainas karagūstekņu sodīšanā ar nāvi.
Slobožanskas ziemeļu un Kurskas virzieni ir Sumu apgabala pierobežas rajoni. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštāba sniegto informāciju, 18. septembrī, Krievijas okupanti 12 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām šajos frontes sektoros.
Kaujas notika netālu no Junakivkas, Oleksijivkas ciemiem un citviet. 2025. gada maijā Krievijas armija uzsāka ofensīvu Sumu apgabalā ar mērķi ieņemt Sumu pilsētu. Krievu okupantiem izdevās ieņemt vairākus pierobežas ciemus, taču Ukrainas bruņotie spēki vēlāk tos apturēja. Pašlaik Ukrainas spēki ir padzinuši ienaidnieku no vairākiem apdzīvotiem punktiem Sumu apgabala pierobežas zonā.