Ukrainas izlūkdienesta specvienība turpina "medības": Krimā iznīcinātas divas lidmašīnas "An-26" un radara stacija
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība "Primari" ("Spoki") Krimā iznīcināja divas transporta lidmašīnas "An-26" un ienaidnieka radara stacijas, atstājot okupantus bez vērtīga aprīkojuma.
Ukrainas izlūkdienests turpina veikt precīzus triecienus pret Krievijas militāro aprīkojumu Krimā. Reida laikā HUR vienība "Primari" iznīcināja Krievijas armijai piederošas lidmašīnas un radara stacijas.
HUR preses dienests publicēja video ar triecieniem pa rievijas transporta lidmašīnām un radariem.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes specvienības "Primari" karavīri veica vēl vienu veiksmīgu operāciju okupētajā Krimā. Reida laikā tika iznīcinātas divas Krievijas armijai piederošas transporta lidmašīnas "An-26". Turklāt specvienība iznīcināja arī virszemes radara staciju un piekrastes radaru "MR-10M1" "Mis M1".
Okupācijas spēku zaudējumi tika fiksēti Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba oficiālajā ziņojumā, kas datēts ar 2025. gada 24. septembri. Ukrainas izlūkdienests uzsver, ka triecieni tiek veikti tikai pa ienaidnieka militāro aprīkojumu un objektiem. Cīņa par Ukrainas teritoriju atbrīvošanu turpinās.
Zīmīgi, ka īpašo uzdevumu vienība "Primari" Krimā svētdien iznīcināja divas Krievijas armijas pretzemūdeņu lidmašīnas amfībijas "Be-12 Čaika" un daudzfunkcionālo helikopteru "Mi-8". Savukārt sestdien HUR paziņoja par trīs helikopteru "Mi-8" iznīcināšanu Krimā.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 25. septembra rītam sasnieguši 1 105 490 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 940 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī krievi zaudējuši 11 201 tanku, 23 287 bruņutransportierus, 33 133 lielgabalus un mīnmetējus, 1501 daudzlādiņu reaktīvo iekārtu, 1222 zenītartilērijas iekārtas, 426 lidmašīnas, 345 helikopterus, 63 235 bezpilota lidaparātus, 3747 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 62 736 automobiļus un autocisternas, kā arī 3975 specializētās tehnikas vienības.