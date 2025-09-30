VIDEO: Ukrainas izlūkdienests tālu aiz frontes līnijām veicis slepenu operāciju, likvidējot Krievijas pulkvežleitnantu
Krievijas Nacionālās gvardes vecākais virsnieks un vēl divi karavīri 27. septembrī tika nogalināti Ukrainas izlūkdienesta operācijā Ziemeļkaukāzā, paziņoja Ukrainas militārais izlūkdienests (HUR).
Pulkvežleitnants, viņa palīgs un šoferis tika nogalināti netālu no Tambukanas ciema Krievijas Stavropoles novadā, dodoties uz poligonu, HUR ziņoja 30. septembrī.
HUR publicēja videoierakstu, kurā redzams, kā Krievijas virsnieks tiek novērots no tālienes, un tam sekojošs sprādziens, kas skāra viņa braucošo transportlīdzekli.
Ukrainas izlūkdienesti un drošības dienesti ir saistīti ar vairākām slepkavībām, kas vērstas pret Krievijas militārpersonām tālu no frontes līnijām kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gadā.
Noslepkavotais virsnieks tika identificēts kā Krievijas Nacionālās gvardes vienības "Avangard" komandieris, kura uzdevums bija uzturēt sabiedrisko kārtību un apkarot "terorismu" un "nelikumīgas bruņotas grupas".
HUR paziņoja, ka operācija tika veikta sadarbībā ar "Kaukāza atbrīvošanas kustības" grupas atbalstu.
Tambukana atrodas Krievijas dienvidrietumos, aptuveni 80 kilometrus uz ziemeļiem no Gruzijas robežas un aptuveni 650 kilometrus no Ukrainas frontes līnijām.
Ziemeļkaukāzs ir viens no Krievijas nestabilākajiem reģioniem ar ilgu nemiernieku, radikālisma un etniskās spriedzes vēsturi.