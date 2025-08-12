VIDEO: Ukrainas elites vienība pamestā ēkā iesaistās tuvcīņā ar okupantiem un evakuē ievainotu biedru
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienības "Šamanbat" kaujinieki tuvcīņā iznīcināja okupantus un izglāba biedru. Viņi publicējuši video no ēkas attīrīšanas un ievainotā karavīra evakucijas.
Ukrainas Aizsardzības ministrijas (HUR) specvienība "Šamanbat" demonstrēja espaidīgu un saskaņotu tuvcīņu slēgtā telpā.
Video, kas 12. augustā publicēts HUR "Telegram" kanālā, redzams specvienības desants no bruņumašīnas. Izlūki nekavējoties sāka apšaudīt ienaidnieka ieņemto ēku ar spēcīgu ložmetēju uguni. Ukrainas aizstāvji, virzoties grupā, iebruka okupantu patvertnē, sākot attīrīt istabu pēc istabas, izmantojot lāzera tēmēkļus aptumšotā telpā un gaismas granātas, lai apžilbinātu ienaidnieku.
"Mums ir 300. (ievainotais)," noteiktā brīdī ziņoja viens no specvienības kaujiniekiem. Daļa izlūku turpināja tīrīšanu, pārējie evakuēja ievainoto biedru.
Krievijas armijas zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 12. augusta rītam sasnieguši 1 065 220 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 980 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī Krievija zaudējusi 11 098 tankus, 23 119 bruņutransportierus, 31 406 lielgabalus un mīnmetējus, 1464 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1205 zenītartilērijas iekārtas, 421 lidmašīnu, 340 helikopterus, 50 753 bezpilota lidaparātus, 3556 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 58 219 automobiļus un autocisternas, kā arī 3937 specializētās tehnikas vienības.