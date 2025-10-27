HUR "likvidējis" Krievijas ģenerāļa dēlu, kurš bijis iesaistīts kara noziegumu pastrādāšanā
Ukrainas militārā izlūkdienesta (HUR) operācijā Zaporižjas apgabalā nogalināts Krievijas ģenerāļa dēls, aģentūra paziņoja 27. oktobrī.
Leitnants Vasilijs Marzojevs tika nogalināts planējošās bumbas sprādzienā pēc tam, kad Plavni ciematā tika pamanīti viņa vienības bezpilota lidaparātu operatori, HUR pavēstīja ierakstā "Telegram", piebilstot, ka trieciena brīdī arī viņš atradās šajā pozīcijā.
"Likvidētais Vasilijs ir Krievijas Federācijas Bruņoto spēku Dienvidu militārā apgabala 18. apvienotās ieroču armijas komandiera ģenerālleitnanta Arkādija Marzojeva dēls, kurš ir iesaistīts kara noziegumu izdarīšanā pret Ukrainas civiliedzīvotājiem Hersonā," paziņoja HUR.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Krievijas armija mēģina padarīt Hersonu neapdzīvojamu un izvērš brutālu kampaņu pret civiliedzīvotājiem - uzbrūkot privātajiem transportlīdzekļiem, autobusiem un pat gājējiem.
Krievu izvērstās cilvēku medības pa Hersonas civiliedzīvotājiem kļuvusi par pilsētas ikdienas realitāti. Krievu karavīri ar droniem uzbrūk civilajām automašīnām.
Okupanti nekautrējoties saka, ka "tā ir laba prakse jaunajiem bezpilota lidaparātu operatoriem, lai uzlabotu savas prasmes un sagatavotos reālām kaujas operācijām".
Krievu iebrucēju zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 27. oktobra rītam sasnieguši 1 137 690 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 800 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 293 tankus, 23 480 bruņutransportierus, 34 036 lielgabalus un mīnmetējus, 1527 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1230 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 346 helikopterus, 74 946 bezpilota lidaparātus, 3880 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 65 655 automobiļus un autocisternas, kā arī 3981 specializētās tehnikas vienību.