Krievija noraida ideju par pamieru Ziemassvētku laikā: "Tas dotu atelpu Kijivai"
Krievija noraidījusi priekšlikumu par pamieru frontē uz Ziemassvētku laiku.
Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija vēlas "nevis pamieru, kas dotu Kijivai atelpu un iespēju sagatavoties kara turpināšanai, bet pilnvērtīgu mieru". Pēc Peskova teiktā, Maskavas nostāja "ir labi zināma gan ASV, gan Ukrainā".
Peskovs uzsvēra, ka Krievija vēlas sasniegt savus mērķus un nav gatava piedalīties "īstermiņa nederīgos risinājumos".
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ierosināja Krievijai noslēgt pamieru uz Ziemassvētku laiku, paužot cerību, ka Krievijas varasiestādēm vēl ir palikušas "cilvēcības atliekas un tās var atstāt cilvēkus dažas dienas mierā".
Prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina un ASV atbalsta ideju par pamieru Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās, bet viss ir atkarīgs no Krievijas politiskās gribas.