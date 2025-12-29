Tramps pēc tikšanās ar Zelenski: Ukraina un Krievija tuvojas risinājumam par Donbasa teritoriju
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja, ka Ukraina un Krievija tuvojas risinājumam par Donbasa teritoriju, taču tas joprojām ir sarežģīti.
"Tas nav atrisināts, bet tas tuvojas. Tas ir ļoti grūts jautājums, bet, manuprāt, tas tiks atrisināts," Tramps sacīja žurnālistiem, atbildot uz jautājumu par Donbasu, kopīgi uzstājoties savā "Mar-a-Lago" īpašumā ar Zelenski.
Ukrainas prezidents piebilda, ka "mūsu attieksme ir ļoti skaidra. Tādēļ prezidents Tramps teica, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un, protams, mūsu pozīcija atšķiras no Krievijas pozīcijas".
Tramps nosauca tikšanos ar Zelenski par "brīnišķīgu".
"Mēs pārrunājām daudzus jautājumus. Es domāju, ka mēs nonācām daudz tuvāk, iespējams, ļoti tuvu [vienošanās panākšanai]," viņš teica.
Tramps arī teica, ka viņš un Zelenskis pēc divpusējās sarunas sazinājušies ar Eiropas līderiem, kuru vidū bija Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, kā arī Somijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas un Polijas līderi.
"Viņi visi ir brīnišķīgi līderi, un mums ar viņiem bija lieliska saruna," viņš sacīja, piebilstot, ka viņi ir panākuši ievērojamu progresu, lai izbeigtu karu Ukrainā.
Ukrainas prezidents teica, ka vienošanās par Trampa izklāstīto miera plānu ir "par 90% panākta" un vienošanās par "ASV-Ukrainas drošības garantijām: 100% panākta".
Zelenskis sacīja, ka drošības garantijas ir "galvenais solis ceļā uz ilgstoša miera panākšanu".
Abas puses joprojām strādā, lai pabeigtu Ukrainas "labklājības plānu", kā arī vienotos par dažādu darbību secību, teica Zelenskis.
Viņš piebilda, ka Eiropas un Ukrainas komandas turpinās strādāt pie šī jautājuma un tiksies "tuvākajās nedēļās", lai "pabeigtu visus apspriestos jautājumus".
Ukrainas prezidents pieļāva, ka janvārī viņš kopā ar Eiropas līderiem varētu ASV atkal tikties ar Trampu.
ASV prezidents piedāvāja uzrunāt Ukrainas parlamentu, lai veicinātu atbalstu miera plānam, un Zelenskis apsveica tādu ieceri.
Zelenskis pauda, ka Ukraina ir atvērta pieņemt pārskatīto miera plānu, taču uzsvēra, ka tas būtu jāapstiprina Ukrainas vēlētājiem referendumā.
Vienlaikus Krievija līdz šim nav izrādījusi gatavību kompromisiem. Kremļa izplatītajā paziņojumā par Putina sarunu ar Trampu pausts aicinājums Kijivai "pieņemt drosmīgu lēmumu" un nekavējoties izvest karaspēku no Donbasa reģiona.
Kremļa diplomātiskais padomnieks Jurijs Ušakovs žurnālistiem paziņoja, ka "Krievijai un ASV ir kopīga pozīcija, ka Ukrainas un Eiropas ierosinātais pagaidu pamiers" nebūtu ilgtermiņa risinājums un "tikai pagarinātu konfliktu un novestu pie karadarbības atsākšanas".
Neilgi pirms tikšanās ar Zelenski Trampam bija divarpus stundas ilga telefonsaruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
ASV prezidents uzsvēra, ka tic Putina vēlmei izbeigt karu.
"Visi vēlas, lai tas tiktu izbeigts," paziņoja ASV prezidents.
Vienlaikus Tramps, kurš bija solījis, ka pēc atgriešanās Baltajā namā Krievijas karu Ukrainā varētu izbeigt vienas dienas laikā, atzina, ka sarunas joprojām var ciest neveiksmi.
"Pēc dažām nedēļām mēs to uzzināsim vienā vai otrā veidā, es domāju," sacīja Tramps, piebilstot, ka "mums varētu būt kaut kas tāds, kur viens punkts, par kuru jūs nedomājat kā par nozīmīgu, visu sašķeļ. Redziet, šīs ir bijušas ļoti sarežģītas sarunas. Ļoti detalizētas".
Jaunākajā ASV un Ukrainas sarunu kārtā tika izstrādāts 20 punktu plāns Krievijas agresijas kara izbeigšanai, kas ir nosūtīts Maskavai. Sākotnēji ASV novembrī piedāvātais 28 punktu plāns tika kritizēts kā Krievijas vēlmju saraksts.
Ukraina jaunākajā plānā panāca zināmas piekāpšanās, kas paredz iesaldēt frontes līniju un atcelt prasību, ka Kijivai juridiski jāatsakās no sava pieteikuma pievienoties NATO, iepriekš sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents arī norādīja, ka šis plāns paver ceļu galu galā atvilkt savu karaspēku no Doneckas apgabala valsts austrumos un izveidot demilitarizētu zonu, lai gan iepriekš Kijiva nav vēlējusies tādu ierosinājumu pieņemt.