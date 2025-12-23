Pamieru Ukrainā Krievija var izmantot, lai sagatavotos karam ar NATO, brīdina ārlietu ministrs Vādefuls
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls uzskata, ka Krievija varētu izmantot iespējamo pamieru Ukrainā, lai aktīvāk gatavotos uzbrukumam kādai no NATO dalībvalstīm, un mudināja NATO būt gatavai šādam scenārijam. Lai gan Vādefuls uzsvēra, ka nevēlas nodoties spekulācijām par to, cik ticams ir šāds scenārijs, viņš ieteica sagatavoties šādai iespējamībai.
Ministrs norādīja, ka NATO paplašina aizsardzības struktūras un Vācija atjauno savus bruņotos spēkus, palielinot karavīru skaitu un ekipējumu. Taču viņš brīdināja, ka Eiropai nevajadzētu kļūt pašapmierinātai, ja centieni panākt pamieru Ukrainā būs veiksmīgi.
Viņaprāt, drošība Eiropā vēl ilgi būs atkarīga no Krievijas, un piebilda, ka Maskavu var noturēt pa gabalu "tikai no spēka pozīcijas, ar vienotību aliansē un spējīgiem bruņotajiem spēkiem".
"Mums nav iemesla mazināt savus centienus. Gluži pretēji. Es varu tikai stingri ieteikt, lai visos šajos projektos un plānos nebūtu nekādu piekāpšanos, jo tikai spēka pozīcija nodrošinās lielāku drošību mums NATO un arī mums Vācijā," ziņu aģentūrai DPA norādīja Vādefuls.
Ja Krievijas armijai Ukrainā izdotos gūt ilgstošus militārus panākumus, tas radītu nopietnus draudus NATO, brīdināja ministrs. Viņš piebilda, ka tikai šī iemesla dēļ vien atbalsts Ukrainai joprojām Vācijas drošības interesēs.
Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss pagājušajā mēnesī lēsa, ka Krievija pēc bruņoto spēku atjaunošanas varētu līdz 2029. gadam būt spējīga uzbrukt kādai no NATO austrumu flanga valstīm.
Vādefuls arī uzsvēra, ka, turpinoties sarunām par pamieru Ukrainā, Kijivai ir būtiskas ticamas Rietumu drošības garantijas, sevišķi no ASV.
Viņaprāt, Ukraina varētu būt gatava piekāpties, tai skaitā teritoriju jautājumos, tikai tad, ja tai tiktu sniegtas uzticamas drošības garantijas no Rietumiem.
To, kā šis atbalsts tiks strukturēts, "mēs padziļināti apspriedīsim, tiklīdz būs noslēgts pamiers un mēs redzēsim, ka Krievija patiešām ir gatava nopietni domāt par mieru," sacīja Vādefuls. Viņš piebilda, ka Maskava izrāda gatavību risināt sarunas, taču tas nav tas pats, kas patiesa gatavība panākt mieru. "Līdz šim mēs to neesam redzējuši," norādīja Vācijas ārlietu ministrs.