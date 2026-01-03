Mēs to nenosapņojām? 2025. gada sadzīves mirkļi un notikumi, kuri brīžiem nešķiet reāli
Šis gads bija notikumiem bagāts. Pieredzējām gan patīkamus, gan satraucošus mirkļus. Atskatāmies uz notikumiem, kas lika mums apstāties un apvaicāties – vai tiešām kas tāds notika?
2025. gads nepārstāja pārsteigt. Sākot ar saspringto ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā, kuras laikā kāds no žurnālistiem – Braiens Glens – pārmeta Zelenskim, ka tas neesot uzvilcis uzvalku. Pēcāk Trampa dēls internetā padalījās ar aizskarošu mīmu.
Prātam neaptverams daudziem šķita brīdis, kad animācijas filmai “Straume” tika piešķirta ASV Kinoakadēmijas balva “Oskars”. Tikpat neaptverami daudziem katoliķiem bija tas, ka pēc pāvesta Franciska nāves Donalds Tramps publicēja mākslīgā intelekta radītu attēlu, kurā viņš bija redzams kā jaunais pāvests.
Tuvojoties gada beigām, Zemei pietuvojās aizdomīgs objekts, bet dziedātājs Lauris Reiniks kļuva par krāpnieku upuri. Brīnumainā kārtā Černobiļā parādījās zili suņi, savukārt zinātnieki “atdzīvināja” pirms 12 tūkstošiem gadu izmirušu vilku sugu.
Šie un citi aizejošā gada notikumi lasāmi zemāk.