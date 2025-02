Iedzīvotāja dalās nepatīkamā pieredzē ar negodprātīgiem dzīvokļa izīrētājiem. "Lieki teikt, ka pēc šī gadījuma izvācāmies!"

"Kad ievācāmies jaunajā dzīvesvietā, parakstījām līgumu ar izīrētājiem, kuri mums iedeva it kā visus atslēgu komplektus. Viņi vēl piekodināja, ka šīs esot vienīgās dzīvokļa atslēgas. Kādu dienu izlēmām doties pastaigā, un pirms iziešanas no mājas atvēru visus logus, lai dzīvoklī ienāk svaigais gaiss. Atnākot mājās pamanīju, ka visi logi ir aizvērti. Pēc tam sekoja zvans no izīrētāja, kurš piekodināja, ka "šādi rīkoties mēs nevaram, jo tad dzīvoklī būs pārāk liels mitrums". Lieki teikt, ka pēc notikušā mēs izvācāmies," norāda iedzīvotāja.