"Lika rakstīt, ka nožēloju," Sandra tikai gribēja atjaunot pasi, bet PMLP nodaļā Rīgā piedzīvoja dīvainu situāciju

"Darbiniece komunicēja nelaipnā tonī jau no paša sākumā, bez jebkāda acīmredzami objektīva iemesla. Lika detaļās izklāstīt, kad, kur un kādos apstākļos pasi esmu pazaudējusi, uzdeva it kā precizējošus, bet tajā pašā laikā izsmejošus jautājumus. Teicu, ka īsti neatceros, kur pase palika, iespējams, pazuda pārvedot mantas no vienas mājvietas uz otru. Biju diezgan apmulsusi, jo tiešām neatcerējos, kā varēju dokumentu pazaudēt," saka Sandra.