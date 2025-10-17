“Visa valsts šokā!” Lauris Reiniks kļuvis par krāpnieku upuri
Krāpnieki turpina izmantot digitālo vidi, lai izplatītu viltus ziņas un manipulētu ar fotogrāfijām. Šoreiz par upuri kļuvis mūziķis un sabiedrībā labi zināma persona Laura Reiniks, kurš savā "X" kontā dalījies ar pieredzi.
“Kad parasti tiek runāts visādu sviestu, tas vēl ir saprotams, bet kad sāk izveidot sliktas AI bildes ar izdomātiem virsrakstiem, tas ir kas jauns. Eu, krāpnieki, jūs varat labāk. Tehnoloģijas attīstās. Un es izskatos labāk,” savā "X" kontā raksta Reiniks.
😃😃😃 Mans dienas prieks, ko draugi un radi pārsūta no FB. Kad runā visādu sviestu, ir pierasts, bet kad sūdīgas AI bildes sāk taisīt ar izdomātiem virsrakstiem, tas ir kas jauns. Eu, krāpnieki, jūs varat labāk. Tehnoloğijas attīstās. Un es izskatos labāk😃 pic.twitter.com/AIiRLpP1tq— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) October 16, 2025
Pie ieraksta mūziķis pievienojis arī attēlu, kurā redzams, ka viltus ziņa it kā publicēta portālā Jauns.lv, demonstrējot, kā krāpnieki mēģina maldināt sabiedrību, izmantojot pazīstamu mediju vizuālo identitāti.
Jau iepriekš ziņots, ka portāls Jauns.lv salīdzinoši nesen ir kļuvis par krāpnieku upuri. Tiek izmantota ziņu portāla vizuālā identitāte, lai maldinātu lasītājus un radītu uzticamības ilūziju, piemēram, izplatot nepatiesas “sensacionālas” intervijas vai viltus ziņas, it kā tās būtu notikušas Latvijas medijos vai sabiedriskajās personībās.
Eksperti brīdina, ka šāda veida viltus saturs kļūst arvien plašāks un grūti atpazīstams. Krāpnieki izmanto izdomātus virsrakstus un manipulē vizuālo materiālu, cenšoties piesaistīt uzmanību un potenciāli iegūt finansiālu labumu.
Kas jāsaprot:
Saprotams, ka vairumam nebūs problēmu atpazīt šo kā neveiklu mēģinājumu apmānīt lasītāju un ar paviršas interneta materiālu (foto, teksts u.c.) kolāžas salipināšanu aizvest tālāk pa taciņu, kas noved pie naudas izkrāpšanas.
Taču taisnības labad jāpiebilst, ka atsevišķas nianses šajā viltojumā tomēr var likt aizdomāties tiem, kuri mazāk vērīgi.
Ziņu vietnes vizuālā identitāte (rubrikas, sadaļas, noformējums utt.) ir nokopēta gana rūpīgi. Arī iesaistītās personas realitātē ir runājušas konkrētā raidījuma ietvaros, taču par citām, adekvātām un reālām tēmām, jautājumiem.
Lai izbēgtu no aiziešanas pa krāpnieku izveidoto taku, palīdzēs daži vienkārši soļi:
1) ja ziņu vietnes vēstījums rada aizdomas, ieteicams iedziļināties noformējumā. Visticamāk, būs virkne nevīžību, kas, pie padziļinātas izpētes, ļaus saprast, ka aplūkojat viltus lapu.
2) ir liela varbūtība, ka ar īsto ziņu vietni nesakritīs arī izmantotie fonti un teksta izkārtojums
3) pavisam noteikti arī domēns, kurā redzama viltus ziņa būs cits – nevis www.jauns.lv, bet gan sp***y.com, kā šajā gadījumā
4) līdz galam saprast to, ka gadījies nonākt krāpnieku mājaslapā palīdzēs īstās vietnes apmeklēšana un tur redzamā salīdzināšana ar aizdomīgo avotu
5) krāpniecības gadījumā aicinām droši ziņot uz: jauns@jauns.lv un pateicamies visiem tiem, kuru ziņojums jau esam saņēmuši. Tie jau ir palīdzējuši efektīvi vērsties pret blēžiem internetā!