Zemei tuvojas 24 kilometrus garš objekts - tas varētu būt citplanētiešu kuģis

Lai gan pašlaik draudi nav konstatēti, 3I/ATLAS stāsts spilgti ilustrē, cik maz mēs joprojām zinām par viesiem no starpzvaigžņu telpas. Neatkarīgi no objekta izcelsmes, zinātnieki to uzskata par retu iespēju ielūkoties ārpus Saules sistēmas un, iespējams, pārskatīt mūsu skatījumu uz Visumu.