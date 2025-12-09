VIDEO: atšķetināta Čornobiļas zilo suņu mistērija
Čornobiļas aizlieguma zonā nesen manītajiem noslēpumainajiem zilajiem suņiem, iespējams, ir pārsteidzoši vienkāršs izskaidrojums.
Šī gada sākumā uzņemtajās fotogrāfijās bija redzami vairāki suņi ar spilgti zilu spalvu, kas klejoja 1986. gada kodolkatastrofas vietā Ukrainā. Attēli izraisīja plašas diskusijas un spekulācijas internetā, tostarp teorijas par radiācijas iedarbību un mutācijām.
Tomēr organizācijas, kas rūpējas par šiem klaiņojošajiem dzīvniekiem, zinātniskais padomnieks norāda, ka šādas idejas "nevarētu būt tālāk no patiesības", vēsta "FoxNews".
"Zilā krāsviela, visticamāk, nāk no apgāzušās pārvietojamās tualetes, kurā suņi vārtījušies izkārnījumos - kā suņiem tas mēdz būt raksturīgi," sacīja Dienvidkarolīnas Universitātes pārstāvis Timotijs Muso (Timothy Mousseau), kura teiktais citēts "Dogs of Chernobyl" "Facebook" lapā.
"Zilā nokrāsa bija vienkārši suņa nehigiēniskās uzvedības pazīme!" sacīja Muso. "Kā zina ikviens suņa saimnieks - lielākā daļa suņu ēd gandrīz jebko, tostarp fekālijas!"
Neskatoties uz spekulācijām sociālajos tīklos, suņu zilā spalva "neatspoguļo nekādu mutāciju vai evolūcijas pielāgošanos radiācijai," viņš piebilda.
"Dogs of Chernobyl", programma, kas rūpējas par aptuveni 700 suņiem Černobiļas aizlieguma zonā un ir saistīta ar bezpeļņas organizāciju "Clean Futures Fund" (CFF), pirmo reizi oktobrī publicēja attēlus ar zilā tonī iekrāsotiem suņiem.
Tajā laikā grupa nebija spējusi noķert dzīvniekus, lai noskaidrotu viņu neparastās krāsas avotu. "Mēs neesam pārliecināti, kas tieši notiek... Mēs nezinām iemeslu un cenšamies noķert suņus, lai noskaidrotu," soctīklā "Instagram" publicēja "Dogs of Chernobyl".
Pēc Čornobiļas atomelektrostacijas sprādziena daudzi suņi tika pamesti, jo vairāk nekā 120 000 evakuēto tika brīdināti nekavējoties pamest teritoriju.