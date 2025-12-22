"Aizdomās turētais šāvējs kopā ar tēvu trenējās pirms uzbrukuma Bondi pludmalē," ziņo Austrālijas policija
Sidnejas slaktiņa šāvēji Sadžids un Navids Akrami pirms 14. decembra uzbrukuma apguvuši taktiskās prasmes lauku rajonā, domājams, Austrālijas Jaundienvidvelsas štatā, pirmdien pavēstīja Austrālijas policija.
Tēvs un dēls Akrami Sidnejā parkā pie Bondi pludmales 14. decembrī uzbrukumā jūdaistu Hanukas svinību gaitā nogalināja 15 cilvēkus.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs pirmdien atvainojās valsts ebreju kopienai un solīja stingrākus likumus pret ekstrēmismu.
Pirmdien publiskotajos policijas dokumentos teikts, ka abi uzbrucēji pirms slaktiņa bija mācījušies rīkoties ar šaujamieročiem, domājams, Jaundienvidvelsas lauku rajonā. Sadžids un Navids Akrami vairākus mēnešus "rūpīgi plānoja" uzbrukumu, teikts paziņojumā.
Publiskotajos attēlos redzams, kā viņi šauj un pārvietojas "taktiskā veidā", norādīja policija.
Akrami oktobrī arī ierakstīja video, kurā vēršas pret "cionistiem" un sīki izklāsta uzbrukuma motivāciju, pauda policija.
Video redzams džihādistu grupējuma "Islāma valsts" karogs.
Dažas dienas pirms slaktiņa viņi veica nakts izlūkošanas braucienu uz Bondi pludmali, liecina dokumenti.
Akrami uzbrukuma gaitā cilvēku virzienā arī svieduši sprāgstvielas, kas tomēr tās nav eksplodējušas, norādīja policija.
50 gadus veco Sadžidu Akramu, kurš bija Indijas pilsonis ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju Austrālijā, policija nošāva notikuma vietā, bet viņa 24 gadus veco dēlu Navidu, kurš ir dzimis Austrālijā un ir tās pilsonis, apšaudē ievainoja. Pirmdien viņš tika pārvests no slimnīcas uz cietumu.
Austrālija svētdien plkst. 18.47 - tieši nedēļu pēc pirmajām ziņām par apšaudi - ievēroja klusuma brīdi.