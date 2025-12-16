Atklāta jauna informācija par slaktiņa sarīkotājiem Sidnejas Bondi pludmalē
Indijas policija otrdien pavēstīja, ka viens no diviem šāvējiem Sadžids Akrams, kas svētdien Sidnejā sarīkoja slaktiņu Hanukas svinību gaitā, bija Indijas pilsonis. Otrs šāvējs, Sadžida Akrama dēls Navids, ir Austrālijas pilsonis, liecina Austrālijas varasiestāžu dati.
"Sadžids Akrams ir dzimis Haidarābādā, Indijā. Viņš emigrēja uz Austrāliju darba meklējumos pirms aptuveni 27 gadiem, 1998. gada novembrī," teikts Indijas Telanganas štata policijas paziņojumā.
"Saskaņā ar informāciju, kas iegūta no viņa radiniekiem Indijā, Sadžidam Akramam pēdējo 27 gadu laikā bija ierobežoti kontakti ar ģimeni Haidarābādā," teikts paziņojumā.
Telanganas policijai nav "nekādu nelabvēlīgu datu" par Sadžidu Akramu laikā, kad viņš vēl dzīvoja Indijā. Atbilstoši ģimenes locekļu teiktajam, viņi neko nav zinājuši par Sadžida Akrama radikālajiem uzskatiem, norādīja policija. "Šķiet, ka faktoriem, kas izraisīja Sadžida Akrama un viņa dēla Navida radikalizēšanos, nav nekāda sakara ar Indiju vai kādu vietējo ietekmi Telanganā," teikts paziņojumā.
Austrālijas policijai svētdien Sidnejā atklājot uguni uz uzbrucējiem, Sadžids Akrams tika nogalināts. Jau vēstīts, ka svētdien Sidnejā parkā pie Bondi pludmales divi uzbrucēji raidīja šāvienus uz jūdaistu Hanukas svētku dalībniekiem, 15 cilvēkus nogalinot un 41 ievainojot.
Masu apšaude Hanukas svētku pasākumā Sidnejā bija terorakts, ko iedvesmojusi teroristu organizācija "Islāma valsts", otrdien pauda Austrālijas federālās policijas komisāre Krisija Bareta. Abi šāvēji pagājušajā mēnesī bija devušies uz Filipīnām, un viņu brauciena mērķis un saturs tiks izmeklēts, pavēstīja Jaundienvidvelsas štata policijas komisārs Mals Lanjons.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 69 gadus vecais Boriss Gurmans un viņa 61 gadu vecā sieva Sofija drosmīgi mēģināja pasargāt citus, atbruņojot vienu šāvēju, taču diemžēl paši zaudēja dzīvību. Pensionārs Boriss Gurmans metās viena slepkavas ceļā un pat atņēma viņam ieroci, līdz cīniņā abi nokrita zemē. Pensionārs centās iesist uzbrucējam, taču, domājams, viņam bija cits ierocis, ko viņš izmantoja pāra nošaušanā.
Sieviete, kuras automašīnas videoreģistrators ierakstīja Gurmanu varoņdarbu, paziņoja “Reuters”, ka Boriss “nebēga, bet tieši otrādi, viņš uzreiz metās briesmu ceļā, ar visu spēku mēģinot izraut šauteni un cīnoties līdz nāvei”. “Es savā kamerā varu redzēt, ka beigās sirmgalvis tika sašauts un nokrita. Šis brīdis salauza manu sirdi.”
Jāpiebilst, ka citam varonim izdevās ne vien izdzīvot, bet arī palīdzēt apturēt vienu no slepkavām. Augļu veikala īpašnieks un divu bērnu tēvs, 43 gadus vecais Ahmeds al Ahmeds izrāva slepkavam no rokām ieroci un piespieda viņu atkāpties. Uzbrukuma laikā Ahmeds tika sašauts vairākas reizes un pēc tam pārcietis operāciju.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs, apciemojot Ahmedu slimnīcā, sacīja: “Ahmed, tu esi Austrālijas varonis. Tu pakļāvi sevi riskam, lai glābtu citus — Bondi pludmalē skrēji pretī briesmām un atbruņoji teroristu. Pašos tumšākajos brīžos mēs redzam labāko, kas ir austrāliešos. Tieši to mēs redzējām svētdienas vakarā. Austrālijas tautas vārdā saku — paldies.”
Ģimene norādīja, ka izjūt milzīgu lepnumu par Ahmedu, kura veselības stāvoklis šobrīd ir stabils. Viņš gaida turpmāku ārstēšanu pleca un rokas savainojumu dēļ. Runājot no Sīrijas, kur Ahmeds ir dzimis un audzis, viņa tēvocis sacīja: “Viņš lika mums lepoties – mūsu ciematam, Sīrijai, visiem musulmaņiem un visai pasaulei.” Tikmēr kāds ASV miljardieris ziedojis Ahmedam 99 999 Austrālijas dolārus, nosaucot viņu par “drosmīgu varoni”.
Šis uzbrukums ir asiņainākais teroristu uzbrukums Austrālijas vēsturē un otrais asiņainākais masu slaktiņš kopš 1996. gada 28. aprīļa traģēdijas Tasmānijas pilsētā Portartūrā, kur 28 gadus vecais Martins Džons Braients nošāva 35 cilvēkus un ievainoja 23, izraisot būtiskas izmaiņas Austrālijas ieroču likumdošanā. Pašlaik viņš izcieš mūža ieslodzījumu.