VIDEO: drosmīgs garāmgājējs Austrālijas apšaudē atbruņo uzbrucēju
Sociālajos tīklos publicēts video, kurā redzams, kā drosmīgs garāmgājējs Austrālijā, Sidnejas Bondi pludmalē ebreju svētku pasākuma apšaudes laikā nemanāmi pietuvojas vienam no bruņotajiem uzbrucējiem, nogāž viņu zemē un atbruņo, cīņas laikā izraujot šauteni no rokām.
Jau ziņots, ka Austrālijā, Bondi pludmalē, tika apšaudīts ebreju Hanukas svētku pasākums. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju uzbrukumā nogalināti 11 cilvēki, bet ievainoti 27. Notikuma vietā ieradās policisti atklāja uguni uz uzbrucējiem — viens no viņiem tika nošauts, bet otrs ievainots un aizturēts. Ievainotais uzbrucējs šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī.
🚨 HEROIC COURAGE AT BONDI BEACH:— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 14, 2025
Watch the incredible moment a brave bystander sneaks up, tackles one of the gunmen, and DISARMS him, wrestling away the rifle during this horrific terror attack in Australia.
https://t.co/LoIOeCzMYD
Apšaudes laikā ievainoti arī divi policisti. Likumsargi turpina izmeklēšanu, noskaidrojot uzbrukuma apstākļus un motīvus.
"Nosodu barbarisko uzbrukumu Sidnejā Hanukas svinību laikā. Latvija solidarizējas ar Austrāliju un ebreju kopienu visā pasaulē šajā grūtajā brīdī. Izsaku dziļu līdzjūtību upuru ģimenēm un draugiem, novēlu ātru atveseļošanos visiem ievainotajiem," pauž Rinkēvičs sociālo mediju platformā "X".