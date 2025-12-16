"Ahmed, tu esi varonis..." Austrālijas premjers slimnīcā apciemo vīru, kurš Sidnejas slaktiņā apturēja vienu no šāvējiem
Austrāliju satricinājis viens no asiņainākajiem teroristu uzbrukumiem pēdējos gados – svētdien Sidnejas Bondi pludmalē notikušajā apšaudē Hanukas svētku pasākuma laikā nogalināti 15 cilvēki un desmitiem ievainoti. Par varoni šajā traģēdijā kļuvis 43 gadus vecais Ahmeds al Ahmeds, kurš, riskējot ar savu dzīvību, atbruņoja vienu no uzbrucējiem un, iespējams, izglāba neskaitāmas dzīvības.
Divi uzbrucēji svētdien apšaudīja ebreju Hanukas svētku pasākumu Sidnejas Bondi pludmalē, nogalinot 15 un ievainojot 41 cilvēku. Policisti atklāja uguni uz uzbrucējiem, kas bija tēvs un dēls, nogalinot 50 gadus veco tēvu un ievainojot 24 gadus veco dēlu. Apšaudē ar uzbrucējiem tika ievainoti divi policisti. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī, un policija viņu aizturējusi.
Pēc apšaudes slimnīcās joprojām ārstējas 25 cietušie, no kuriem desmit cilvēku stāvoklis ir kritisks. Starp cietušajiem ir arī vīrietis, kurš palīdzēja apturēt vienu no uzbrucējiem. Augļu veikala īpašnieks un divu bērnu tēvs Ahmeds al Ahmeds tiek slavēts kā varonis par iejaukšanos apšaudē, kurā svētdien Hanukas svinību laikā tika nogalināti 15 cilvēki un desmitiem ievainoti.
Videomateriālā redzams 43 gadus vecais Ahmeds al Ahmeds, kurš skrien pretī šāvējam, izrauj viņam no rokām ieroci, pagriež to pret uzbrucēju un piespiež viņu atkāpties. Uzbrukuma laikā Ahmeds tika sašauts vairākas reizes un pēc tam pārcietis operāciju.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs, apciemjot Ahmedu slimnīcā, sacīja: “Ahmed, tu esi Austrālijas varonis. Tu pakļāvi sevi riskam, lai glābtu citus — Bondi pludmalē skrēji pretī briesmām un atbruņoji teroristu. Pašos tumšākajos brīžos mēs redzam labāko, kas ir austrāliešos. Tieši to mēs redzējām svētdienas vakarā. Austrālijas tautas vārdā saku — paldies.”
Ģimene norādīja, ka izjūt milzīgu lepnumu par Ahmedu, kura veselības stāvoklis šobrīd ir stabils. Viņš gaida turpmāku ārstēšanu pleca un rokas savainojumu dēļ. Runājot no Sīrijas, kur Ahmeds ir dzimis un audzis, viņa tēvocis sacīja: “Viņš lika mums lepoties – mūsu ciematam, Sīrijai, visiem musulmaņiem un visai pasaulei.”
Tikmēr kāds ASV miljardieris ziedojis Ahmedam 99 999 Austrālijas dolārus, nosaucot viņu par “drosmīgu varoni”.