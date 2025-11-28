"Slēpjas aiz civiliedzīvotājiem!" Sirskis stāsta par Krievijas armijas taktiku Pokrovskā
Krievijas okupācijas armijas vadība lielo zaudējumu dēļ ir spiesta pārvietot savu operatīvo rezervi uz Pokrovskas sektoru.
Krievu okupanti Pokrovskas-Mirnohradas aglomerācijā pastāvīgi maina uzbrukumu virzienu, izmantojot iefiltrēšanās taktiku, tostarp maskējoties par vietējiem iedzīvotājiem vai slēpjoties aiz viņiem, paziņoja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis.
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs norāda, ka Ukrainas bruņoto spēku vienības bloķē ienaidnieka mēģinājumus iebrukt Ukrainas pilsētās ar nelielām kājnieku grupām. Šajā nolūkā un lai atgūtu zaudētās pozīcijas, Ukrainas karavīri veic aktīvas operācijas.
Pēdējās nedēļas laikā Pokrovskā tika iznīcināti Krievijas okupanti aptuveni 11,5 kvadrātkilometru platībā. Tāpēc Krievijas okupācijas armijas vadība ir spiesta pārvietot savu operatīvo rezervi uz Pokrovskas sektoru. Sirskis atzīmēja, ka Krievijas armija pastāvīgi maina savu uzbrukuma operāciju virzienu Pokrovskas un Mirnohradas apgabalā. Ienaidnieks izmanto iefiltrēšanās taktiku, maskējoties par civiliedzīvotājiem un izmantojot tos kā aizsegu.
Ukrainas Bruņoto spēku pavēlniecība plāno pastiprināt savas vienības šajā apgabalā un izveidot papildu loģistikas maršrutus. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba ziņo, ka 27. novembrī Krievijas karaspēks 58 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Pokrovskas sektorā. Cīņas notika netālu no Krasnij Limanas, Rodinskes, Mirnohradas, Kotļino, Molodeckes, Dačnojes ciemiem un citviet. Ienaidnieks zaudēja aptuveni 150 karavīru, no kuriem 108 bija neatgriezeniski zaudējumi.
Krievija mēģina izplatīt kārtējās viltus ziņas par savām it kā gūtajām uzvarām. Kremlis apgalvo, ka Krievijas okupanti it kā ir ielenkuši Pokrovsku. Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa desanta triecienvienību 7. korpusa komandieris brigādes ģenerālis Jevhens Lasičuks noliedza šīs ziņas. Pēc viņa teiktā, situācija pilsētā ir smaga, taču Ukrainas desanta brigādes notur savas pozīcijas.