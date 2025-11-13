"Z" blogeris saceļ traci par krievu karavīru iznīcināšanu, saistībā ar video, kur okupanti iesoļo Pokrovskā
Krievu "Z" blogeris atzina, ka Pokrovskā filmētais Krievijas bruņoto spēku konvojs ir iznīcināts. Video Krievijas militārpersonām izrādījās liktenīgs, jo okupantu pozīcijas atklāja viņu pašu propagandisti.
Krievijas militārais propagandists un "Z" blogeris Arutjunovs, pazīstams ar iesauku "Razvedos", atzina, ka filmētais Krievijas militārais konvojs, ieejot Pokrovskā, jau ir iznīcināts. Savā "Telegram" kanālā viņš asi kritizēja vienu no okupantiem, kurš filmēja grupas pārvietošanos ar mobilo tālruni un nodeva to "Z" blogeriem. Viņš uzskata, ka viss tā izvērties Krievijas kara korespondentu nopludinātā video dēļ.
"Tā idiota dēļ, kurš to nofilmēja un nopludināja tiešsaistē, šodien šajā apgabalā ir kaudze ar "200". un sadegušu tehniku," viņš rakstīja, apstiprinot zaudējumu apmēru.
Viņš piebilda, ka pašreizējais karš it kā ir "bezpilotu ierīču karš", kurā artilērija ir "atcelta" un mīnmetēji "izmesti grāvī". Būtībā tā ir atzīšanās par Krievijas uzbrucēju pilnīgo bezspēcību mūsdienu karadarbības apstākļos, kur Ukrainas bezpilota lidaparāti iznīcina visu, kas kustas.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 10. novembrī soctīklos parādījās videoieraksti, kur redzams, kā Krievijas karaspēks ielaužas Pokrovskā no Doneckas dienvidu virziena. Okupanti izmantoja sliktos laikapstākļus — biezu miglu —, lai iekļūtu pilsētā ar motocikliem, bojātiem "buhanku" furgoniem un pikapiem
Ukrainas spēki Pokrovskā turpina veikt precīzus triecienus pa ienaidnieku, iznīcinot aprīkojumu un personālu. Tikmēr Krievija turpina sūtīt jaunas kolonnas liesmās, pārvēršot pilsētu par iebrucēja armijas neprātīgo zaudējumu simbolu.