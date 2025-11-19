Krievu karavīri Pokrovskā kā "dzīvo vairogu" izmantojuši 13 gadus vecu pusaudzi. AUDIO
Ukrainas drošības dienests (SBU) ziņo, ka Krievijas 506. pulka karavīri uzbrukuma laikā Pokrovskas pilsētai kā dzīvos vairogus izmantojuši trīs cilvēkus, tai skaita 13 gadus vecu pusaudzi.
Kā liecina SBU pārtvertā radiosaruna, Krievijas komandieris pavēlēja saviem padotajiem piespiest civiliedzīvotājus iet viņiem pa priekšu laikā, kad viņi uzbruka pilsētai. Ierakstā krievu balss dod norādījumus padotajiem: "Ir sieviete, vīrietis un bērns, 13 gadus vecs. Tie, par kuriem jums stāstīja – civiliedzīvotāji. Paņemiet viņus līdzi... paņemiet viņus līdzi uz izcirtumu, ļaujiet viņiem iet jums pa priekšu un pārbaudiet [vai nepastāv draudi]. Vai jūs klausāties?" norāda balss ierakstā.
Saskaņā ar izmeklēšanas datiem, incidents notika 10. novembrī, kad Krievijas 506. motorizētā strēlnieku pulka 1. motorizētā strēlnieku bataljona trieciengrupas mēģināja ieņemt Pokrovskas dienvidaustrumu nomali Doņeckas apgabalā. SBU izmeklētāji norada, ka sīvo kauju laikā Krievijas trieciengrupa sagrāba trīs vietējos iedzīvotājus un pēc tam nostādīja viņus konfrontācijā ar tuvojošos karaspēku.
Aģentūra norāda, ka šīs darbības nepārprotami pārkāpj Ženēvas konvencijas 28. pantu, kas aizliedz civiliedzīvotāju izmantošanu militāro operāciju aizsegā, un saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām ir uzskatāmas par kara noziegumu. Pamatojoties uz dokumentētajiem pierādījumiem, SBU izmeklētāji ir uzsākuši kriminālprocesu saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 438. panta 1. daļu.