Ukrainas specvienība Pokrovskā ierīko slēpni un iznīcina krievu izlūku-diversantu grupu
Ukrainas Bruņoto spēku 3. atsevišķā Speciālo operāciju pulka, kas nosaukts kņaza Svjatoslava Drosmīgā vārdā, karavīri Pokrovskā iznīcināja krievu diversantu un izlūkošanas grupu.
Ukrainas Bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku pavēlniecība par to ziņoja savā "Facebook" profilā. Saskaņā ar sniegto informāciju, speciālo operāciju laikā Ukrainas operatori izveidoja slazdu Krievijas okupantu maršrutā, kā rezultātā tika nogalināti četri okupanti.
Ienaidnieks mēģināja ieņemt atbalsta punktu daudzstāvu ēkā, bet Ukrainas karavīri nogalināja trīs Krievijas okupantus, pirms tie sasniedza slēptuvi. Ceturtais okupants mēģināja atkāpties un ar kājnieku ieročiem notriekt Ukrainas izlūkošanas dronu, taču arī viņš tika iznīcināts.
Pokrovskas sektors joprojām ir karstākais frontes posms. Volodimirs Zelenskis norāda, ka oktobrī šajā apgabalā atradās aptuveni 170 000 krievu okupantu. Krievijas okupācijas armija jau vairāk nekā gadu mēģina ielenkt un ieņemt Pokrovsku.
25. novembrī, saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba datiem, ienaidnieks 52 reizes uzbruka Ukrainas pozīcijām Pokrovskas sektorā. Cīņas notika netālu no Dorožnojas, Krasnijlimanas, Rodinskes, Mirnohradas, Udačnes, Filijas un citiem ciemiem. Kostjantiņivkas sektorā Doneckas apgabalā Ukrainas Bruņoto spēku karavīri vakar atvairīja 20 uzbrukumus. Ienaidnieks virzījās uz priekšu Konstjantiņivkas, Ščerbinovkas, Sofjevkas un citu apmetņu rajonos. Aleksandrovskas virzienā 25. novembrī krievu okupanti 13 reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām Zeļenij Gai, Ivanovkas, Verbovojes, Sosnovkas un citu apmetņu rajonos. Huļajpoļes virzienā ienaidnieks veica 16 uzbrukuma operācijas Huļajupoļes, Vesjoles un Visokojes rajonos.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 26. novembra rītam sasnieguši 1 168 550 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 980 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 372 tankus, 23 625 bruņutransportierus, 34 688 lielgabalus un mīnmetējus, 1549 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1252 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 84 960 bezpilota lidaparātus, 3995 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 68 242 automobiļus un autocisternas, kā arī 4007 specializētās tehnikas vienības.