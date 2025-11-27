Kremļa dziedonis Ļepss, ne visai skaidrā, ierosina pārdēvēt Pokrovsku par godu Putinam, "kad mēs uzvarēsim"
Krievu dziedātājs Grigorijs Ļepss, kas pazīstams ar savu atbalstu Krievijas agresijai pret Ukrainu, ierosināja pēc okupācijas pārdēvēt Pokrovsku. Komentētāji viņa izteikumus sauc par vēl vienu "krievu pasaules" degradācijas izpausmi.
Krievu "Z" dziedātājs Grigorijs Ļepss, kas jau sen ir Kremļa propagandas rupors, ierosināja sagrauto Pokrovsku nosaukt par "Putingradu". Viņa runa acumirklī izplatījās sociālajos tīklos, kļūstot par vēl vienu mēmu un piemēru Krievijas kultūras elites pilnīgam morālam pagrimumam, kas strādā kara labā.
"Putingrada. Es domāju, ka tā Krasnoarmeiska (pilsētas padomju nosaukums – red.) būtu jāsauc, kad mēs uzvarēsim... Mūsu diženajam prezidentam vajadzētu "Putingradu", lai pēcteči atcerētos viņa dižos darbus," sacīja Ļepss.
Šī frāze izklausās īpaši ciniska, ņemot vērā, ka Pokrovska, dinamiska Ukrainas pilsēta, tagad ir pārvērta drupās. Krievijas armija jau nedēļām ilgi veic gaisa triecienus, metot bumbas, iebrūkot rajonos, iznīcinot dzīvojamās ēkas, no kurām aizbēguši pēdējie iedzīvotāji. Aizbildinoties ar "atbrīvošanu", Maskava tautai piedāvā tikai drupas. Tagad viņi šīm drupām mēģina piespraust 73 gadus vecā līdera vārdu.
Pilsēta ir noslaucīta no zemes virsas.
Pokrovska ir viena no visvairāk izpostītajām pilsētām Donbasā 2024.–2025. gadā. Krievijas karaspēks veic izdedzinātas zemes ofensīvu: masveida FAB triecieni, izpostīta infrastruktūra un iznīcinātas skolas, slimnīcas un dzīvojamās ēkas. Maskava runā par pilsoņu "glābšanu", kurus tā piespieda pamest savas mājas apšaudes laikā. Uz šī fona priekšlikums "iemūžināt Putina vārdu" izpostītajā pilsētā šķiet ne tikai absurds, bet arī simbolisks visai Krievijas kara loģikai: iznīcināt, pēc tam uzstādīt plāksni.
Ļepss un lojalitātes sistēma
Ļepss jau sen tiek turēts aizdomās par smagu alkohola atkarību, taču viņa vārdi ir vairāk nekā tikai šovmeņa pļāpāšana. Tie ir daļa no mākslinieku standarta uzvedības, kuri saņem valdības līgumus, dotācijas, līgumus un koncertus apmaiņā pret lojalitāti Kremlim. Tomēr pat uz šī fona "Putingradas" ideja izraisa apjukumu un izsmieklu pat kara atbalstītāju vidū. Tas, ka dziedātājs to publiski saka, liecina par to, cik tālu ir aizgājusi Krievijas kultūrvides degradācija, raksta sociālo mediju lietotāji.
