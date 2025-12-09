Lietuvas Valsts drošības departaments brīdina valsts iedzīvotājus
Lietuvas Valsts drošības departaments publicējis brīdinājumu par pieaugošajiem Baltkrievijas centieniem savervēt Lietuvas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvotājus, lai viņi veiktu destruktīvas darbības pret Lietuvu.
“Lietuvas izlūkdienests fiksē jaunu provokatīvu darbību, kuras mērķis ir iesaistīt Lietuvas pilsoņus un iedzīvotājus noziedzīgās aktivitātēs Minskas režīma labā. Iegūtā informācija ļauj pamatoti pieņemt, ka šīs operācijas autori un īstenotāji ir Baltkrievijas drošības un izlūkošanas dienesti. Pēdējo nedēļu laikā platformā “Telegram” personas, kas izliekas par Valsts drošības departamenta amatpersonām, piedāvā cilvēkiem darbu apmaiņā pret viņu piekrišanu izpildīt it kā Lietuvas izlūkdienesta uzdevumu – doties uz Baltkrieviju un no tās teritorijas palaist kontrabandas balonu uz Lietuvu,” paziņoja Lietuvas Valsts drošības departaments (VSD). “Valsts drošības departaments vērš uzmanību, ka šādas darbības ir rupja provokācija pret mūsu valsti. Ar šādiem mēģinājumiem Baltkrievijas režīms cenšas radīt iespaidu, ka Lietuvas izlūkdienests pats organizē un iniciē jau vairāk nekā mēnesi ilgstošo hibrīduzbrukumu Lietuvai.”
VSD brīdina, ka personas, kuras piekritīs šāda veida piedāvājumiem sociālajos tīklos, riskē kļūt par Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma propagandas instrumentiem, turklāt Baltkrievijā viņi riskē arī ar savu veselību un brīvību, jo tur viņus var aizturēt vietējie čekisti un viņi var tikt notiesāti.
Lietuvas izlūkdienests aicina nepakļauties šīm provokācijām un neiesaistīties kaitnieciskās ārvalsts aktivitātēs, par kurām paredzēta kriminālatbildība. VSD aicina visus, kuriem radušās aizdomas par naidīgo valstu vervēšanas vai spiegošanas mēģinājumu, informēt Lietuvas izlūkdienestu, kura darbinieki palīdzēs izvērtēt, vai apdraudējums ir reāls.
"Meteoroloģiskie baloni", ar kuriem transportē kontrabandas cigaretes
Šogad kopumā jau ir pārņemti 546 gaisa baloni, kas no Baltkrievijas uz Lietuvu pārvadā tabakas izstrādājumu kravas. Parasti tiem ir ...
Vienlaikus VSD aicina Lietuvā dzīvojošas personas, kuras jau ir iesaistītas Krievijas vai Baltkrievijas izlūkdienestu darbībā vai ir saņēmušas piedāvājumus sadarboties, sazināties ar Lietuvas izlūkdienestu un izmantot Lietuvas likumos paredzēto amnestiju. Ja ar izlūkdienestiem nācies saskarties ārvalstīs, šīs personas aicina nekavējoties vērsties Lietuvas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai, atgriežoties Lietuvā, sazināties ar VSD.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Lietuvas valdība otrdien visā valstī izsludināja ārkārtējo situāciju no Baltkrievijas ielidojošo kontrabandas balonu radīto draudu dēļ. "Ir acīmredzams, ka ārkārtējās situācijas izsludināšana ir saistīta ne tikai ar civilās aviācijas traucējumiem, bet arī ar valsts drošības interesēm un nepieciešamību pēc vēl ciešākas koordinācijas starp dienestiem," valdības sēdē paziņoja iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs.
Kā norādīts pieņemtajā Ministru kabineta rezolūcijā, ārkārtējā situācija tika izsludināta sakarā ar pastāvīgiem kontrabandu gaisa balonu ar palaišanas gadījumiem no Baltkrievijas teritorijas uz Lietuvu, kas rada draudus valsts drošības interesēm, kā arī apdraud iedzīvotāju dzīvību, veselību, īpašumu un vidi. Kondratovičs tika iecelts par valsts līmeņa ārkārtējās situācijas operāciju vadītāju. Pēc viņa teiktā, ārkārtējās situācijas izsludināšana neradīs neērtības iedzīvotājiem, jo veiktie pasākumi būs mērķtiecīgi.
Latvijā fiksēti vairāki kontrabandistu baloni no Baltkrievijas
Cigarešu kontrabandistu balonus pirmās pamanījušas NBS radaru sistēmas.
Iekšlietu ministrija pavēstīja, ja ārkārtējā situācija netiktu izsludināta, tas negatīvi ietekmētu valsts un sabiedrības drošību un stabilitāti, kā arī varētu negatīvi ietekmēt sabiedrības uzticību valsts iestādēm. Ministrija norādīja, ka situācijas sarežģītības dēļ tās kontrolēšanai ir nepieciešamas Lietuvas bruņoto spēku spējas.
Valdība otrdien pieņēma arī rezolūciju par tiesību piešķiršanu armijai saskaņā ar ārkārtējo situāciju. Saskaņā ar rezolūciju karavīriem tiek piešķirtas tiesības palīdzēt tiesībsargājošām iestādēm pildīt to pienākumus, lai likvidētu ārkārtas situāciju un novērstu tās sekas.
Armijai tiek dotas tiesības izdot saistošus rīkojumus fiziskām un juridiskām personām, citām organizācijām un to struktūrvienībām, saukt pie atbildības un aizturēt personas, kuras nepilda karavīra saistošos rīkojumus, kā arī aizdomās turētās personas par nozieguma vai cita likumpārkāpuma izdarīšanu.
Militārpersonas varēs arī uz laiku ierobežot piekļuvi noteiktai teritorijai vai telpām, apturēt tur veicamos darbus, ierobežot vai aizliegt transportlīdzekļu kustību, pārbaudīt personu, transportlīdzekļu, ieroču un citu priekšmetu dokumentus, veikt personu pārmeklēšanu, apturēt un pārbaudīt transportlīdzekļus, kravas un tajos esošos priekšmetus, kā arī personas un to bagāžu, kā arī piemērot speciālos pasākumus.
Projekts otrdien steidzamības kārtā tiks iesniegts Seimā, un tiesības bruņotajiem spēkiem tiks piešķirtas uz trim mēnešiem. Pēc Aizsardzības ministrijas teiktā, rezolūcijas īstenošanai var būt nepieciešami papildu līdzekļi no valsts budžeta, taču "cik daudz to būs nepieciešams, kļūs skaidrs tikai ārkārtējās situācijas likvidācijas un tās seku novēršanas gaitā". Tiek uzsvērta arī iespēja izmantot līdzekļus no valsts rezerves. Kā pagājušajā nedēļā paziņoja premjerministre Inga Ruginene, šāds tiesiskais regulējums ir nepieciešams, lai atvieglotu kopīgo komandu darbu kontrabandas balonu lidojumu novēršanā.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas datiem šogad Lietuvas gaisa telpā ir ielidojuši aptuveni 600 kontrabandas baloni un 200 droni. Tie traucējuši vairāk nekā 300 lidojumu, ietekmējuši 47 000 pasažieru un likuši slēgt lidostas uz gandrīz 60 stundām.
Balonus no Baltkrievijas palaiž cigarešu kontrabandisti. Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču 20. novembrī tos atkal atvēra. Minska nav atļāvusi no savas teritorijas izbraukt kravas automašīnām ar Lietuvas reģistrācijas numura zīmēm. Lietuvas premjerministre Ruginiene pieļāvusi, ka robeža atkal varētu tikt slēgta, ja situācija ar kontrabandas baloniem pasliktināsies.
Amatpersonas Lietuvā kontrabandas balonu palaišanu no Baltkrievijas dēvē par hibrīduzbrukumu.
Par to, ka brīdinājumi par iespējamo bēdīgo likteni Baltkrievijā nav tukšas runas, liecina Latvijas pilsoņa Dmitrija Mihailova pieredze. 2022. gadā viņam Baltkrievijā piesprieda četru gadu ieslodzījumu par Lukašenko “aizskaršanu”, dažāda veida “naida kurināšanu” un “sankciju pieprasīšanu” pret Baltkrieviju. Citam Latvijas pilsonim Jurijam Gaņinam bija piespriests sešu gadu ieslodzījums. Šovasar viņu atbrīvoja kopā ar vairākiem desmitiem politieslodzīto, pateicoties ASV iesaistei.
Pirms tiesas Dmitrijam Minskā piederēja vairāki veikali, biznesā veicās. Viņš atzina: “Man bija rozā brilles. Minska super pilsēta. Viss bija labi. Tā glezna bija laba. Es redzēju tur potenciālu. Divu miljonu pilsēta... No KGB puses pret mani nebija iebildumu. Līdz tie mani komentāri,” viņa teikto citē portāls “lsm.lv”. Covid-19 pandēmijas laikā apmēram 130 uzņēmēji vietnē “Signal” izveidoja slēgtu grupu, lai cīnītos par īres maksas samazināšanu. Paralēli bija sākušies protesti Minskā, kuru video nonāca tīmeklī. “Un es sāku to komentēt,” sacīja Dmitrijs, norādot, ka nevienu ziņu nerakstīja tad, kad bija Baltkrievijā. “Es tiesnesim prasīju – es esmu Eiropas Savienības pilsonis, atrodoties Latvijā, es kaut ko komentēju slēgtajā grupā. Es iebraucu pēc pusotra gada. Mani arestēja.”
Dmitrijs uzsver, ka tādi vienkārši ir likumi. Ja kādā sarunu grupā ir vairāk nekā divi cilvēki, tas jau ir masu medijs. Valdošo režīmu tur neapšauba. Katram, kurš plāno doties uz Baltkrieviju, tas jāzina. “Visi Latvijas pilsoņi, kuri domā, ka var aizbraukt tur – labi, brauciet. Bet ziniet, ja kaut ko nejauši... ja jūsu telefonā būs sarakste ar radinieku Latvijā par augstāko varu, pat tikai teikums, ka viņiem nevajag sankcijas noņemt... – seši gadi cietumā,” viņš brīdināja.