Latvijā atkal ielidojuši kontrabandas baloni ar cigaretēm no Baltkrievijas
Trešdien, 3. decembrī, Valsts robežsardzes un Valsts policijas amatpersonas Augšdaugavas un Līvānu novados konstatēja gaisa balonus ar kontrabandas cigaretēm.
Pārbaudot saņemto informāciju, robežsargi Naujenes pagastā konstatēja meteoroloģisko balonu ar piestiprinātām kontrabandas cigaretēm. Veicot iepakojuma apskati sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām, konstatēts, ka tajā atrodas 31 800 cigarešu "NZ" ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Tāpat vakar Valsts policijas amatpersonas Rožupes pagastā konstatēja vēl vienu meteoroloģisko balonu ar piestiprinātām kontrabandas cigaretēm. Veicot šī iepakojuma apskati konstatēts, ka tajā atrodas 31 200 cigarešu "NZ" ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Abos gadījumos Valsts policijas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, ja tā izdarīta lielā apmērā.
Atgādinām, ka Valsts robežsardze un Valsts policija aicina iedzīvotājus ziņot par šādiem objektiem, zvanot uz 112. Tāpat dienesti aicina šiem objektiem netuvoties vai nemēģināt tos pašrocīgi nosēdināt.