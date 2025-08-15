"Es nezinu, ko viņi jums ziņo, prezidenta kungs!" Ukrainas varonis asi kritizē Zelenski, kamēr okupanti tuvojas Pokrovskai
Pēdējās nedēļās, apietot tukšās Ukrainas tranšejas uz ziemeļaustrumiem no cietokšņa pilsētas Pokrovskas, Krievijas kājnieki ātri nogāja 15 km uz ziemeļiem. Tagad krievi apdraud Dobropiļļas ciematu, kas atrodas uz vienas no divām galvenajām piegādes līnijām uz Pokrovsku.
"Operatīvās situācijas attīstība Dobropiļļas virzienā rada īpašas bažas," brīdināja Ukrainas Aizsardzības stratēģijas centrs. Taču, izlasot jaunāko publisko ierakstu sociālajos tīklos no Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka ģenerāļa Oleksandra Sirska, to varētu pat neuzzināt.
"Ziņoju par operatīvās situācijas detaļām frontē," rakstīja Sirskis, kad internetā parādījās pirmie ziņojumi par Krievijas karaspēku Dobropiļļā.
"Tā ir smaga situācija," rakstīja Sirskis. "Bet pretinieks tiek aizturēts."
Pretinieks netiek aizturēts. Krievijas 51. kombinētās ieroču armijas kājnieku un motociklistu izveidotā plaisa Ukrainas aizsardzības līnijā uz ziemeļaustrumiem no Pokrovskas pēdējās dienās ir strauji padziļinājusies. Un tam ir pamatots iemesls: Ukrainai kritiski trūkst apmācītu kājnieku, galvenokārt neefektīvās un dažkārt korumpētās mobilizācijas sistēmas dēļ.
Daudzos 1000 km garās frontes sektoros, pēc pro-ukraiņu "Conflict Intelligence Team" datiem, tikai astoņi Ukrainas karavīri aizsargā 900 metrus garu tranšeju posmu. Parasti šādu frontes garumu aizsargā vismaz 200 karavīru. Nav brīnums, ka krievi spēja vienkārši paiet garām tukšām tranšejām Doneckas apgabalā.
Vismaz viens bijušais virsnieks ir noraizējies, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neapzinās problēmas patieso mērogu — iespējams, tāpēc, ka viņam tiek sniegta neprecīza informācija. "Es patiesi nezinu, kas jums tieši tiek ziņots," sociālajos tīklos rakstīja Bohdans Krotevičs, kurš nesen atkāpās no "Azov" brigādes štāba priekšnieka amata, "bet informēju jūs: Pokrovskas–Kostjantiņivkas līnijā, bez pārspīlējuma, valda pilnīgs haoss."
Pieaugošs haoss
"Un šis haoss ir veidojies jau ilgu laiku, ar katru dienu kļūstot arvien smagāks," piebilda Krotevičs. "Komandstruktūras, kas pašlaik tiek ieceltas (vai jau ieceltas), lai "salabotu to, ko nav iespējams salabot", visticamāk, tiks vainotas jau notiekošajā haosā."
"Sistēmiskā problēma sākās ar rezervju izsīkšanu," apgalvoja Krotevičs. Ukrainas brigādes varētu būt cietušas tūkstošiem upuru, cenšoties ieņemt nelielu daļu no Krievijas Kurskas apgabala pirms gada, un vēl simtiem varētu būt krituši, atkāpjoties no Kurskas pēc tam, kad septiņus mēnešus vēlāk, februārī, Krievijas droni pārrāva viņu apgādes līnijas.
Tikmēr Ukrainas novecojusī mobilizācijas sistēma pastāvīgi nespēj nodrošināt pietiekamu jauno karavīru skaitu. Šodien Ukrainas armijas aptuveni 130 kaujas brigādēs, pēc analītiķa Endrjū Perpetuas (Andrew Perpetua) teiktā, varētu trūkt ap 100 000 kājnieku.
Brigādēs, kurām vajadzētu būt ar tūkstošiem karavīru, ir tikai daži simti. "Plašā vienību sadrumstalotība visā frontes līnijā, ziņojumi par "ieņemtajiem ciemiem", kas tiek pasniegti kā uzvaras, kamēr veseli sektori cieš neveiksmes, mobilizācijas resursu piešķiršana "savējiem" un pilnīgs stratēģiskā vai pat operatīvā redzējuma trūkums" kopā ir novājinājuši Ukrainas aizsardzību, rakstīja Krotevičs.
Taču ne pēc Sirska teiktā. "Mūsu kaujas vienības kļūs spēcīgākas, saņemot papildu finansējumu no valsts budžeta," rakstīja virspavēlnieks.
Пане Президенте,— Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) August 11, 2025
Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна пізда. І ця пізда наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем.
Ті командування, які зараз призначають (чи вже призначили), щоб «виправити… pic.twitter.com/1BDAVhEfnb
Situācija Dobropiļļas virzienā stabilizējas
Ukrainas Aizsardzības spēki stabilizē situāciju Dobropiļļas virzienā. Aizstāvji aktīvi identificē un iznīcina Krievijas vienības, vēsta Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba pārstāvis majors Andrejs Kovaļovs.
"Situācija Dobropiļļas virzienā stabilizējas. Aizsardzības spēki veic visus nepieciešamos pasākumus, lai identificētu un iznīcinātu Krievijas okupantu grupas," sacīja Kovaļovs.
Viņš norādīja, ka ar Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka lēmumu ir piešķirti papildu spēki un resursi, lai stiprinātu aizsardzības stabilitāti Dobropiļļas un Pokrovskas virzienos.
"Īpaši, veicot darbības ar 1. Ukrainas Nacionālās gvardes korpusu "Azov", saistītajām un pakļautajām vienībām, ienaidnieks cieš ievērojamus zaudējumus," sacīja Kovaļovs.
Pēdējās dienās aktīva karadarbība novērota Dobropiļļas apgabalā, uz ziemeļiem no Pokrovskas. Pirms vairākām dienām Krievijas okupanti mēģināja ar nelielām kājnieku grupām iefiltrēties Ukrainas bruņoto spēku pozīcijās. Viņiem tas daļēji izdevās. Taču ieradušās Ukrainas bruņoto spēku rezerves apturēja okupantu virzīšanos. Saskaņā ar Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba sniegto informāciju, 2025. gada 13. augustā, ienaidnieks 56 reizes uzbruka Ukrainas bruņoto spēku pozīcijām Pokrovskas virzienā. Visi uzbrukumi tika atvairīti.