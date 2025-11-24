Iedzīvotāji ceļ trauksmi sociālajos tīklos - namā Rīgas centrā nelegāli "ieperinājušies" migranti. Pašvaldība skaidro, vai bažas ir pamatotas
Rīgas pašvaldības policija un atbildīgie dienesti, veicot vairākkārtējas pārbaudes, nav guvuši apstiprinājumu publiskajā telpā izskanējušajām bažām par neatļautu personu uzturēšanos pašvaldībai piederošā ēkā Hospitāļu ielā 2A.
Iepriekš sociālajā tīklā "X" iedzīvotāji pauduši bažas, ka pašvaldībai piederošā ēkā iemitinājušies nelegālie migranti.
@turlaja jautāju vēlreiz par Hospitāļu ielas 2a namiņu. Tas šobrīd ir legāli vai nelegāli apdzīvots? pic.twitter.com/41KAo1AIBa— Anita D. (@DobeAnita) November 14, 2025
Reaģējot uz šo informāciju un 13.novembrī saņemto izsaukumu par iespējamu nelegālo imigrantu uzturēšanos minētajā adresē, Rīgas pašvaldības policijas (RPP) darbinieki veikuši vairākas apsekošanas, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldē.
Pirmā pārbaude veikta 13.novembrī, taču informācija par cilvēku atrašanos ēkā neapstiprinājās. Lai pārliecinātos par situāciju, policija adresi apsekoja atkārtoti arī 14., 15. un 18.novembrī dažādos diennakts laikos.
Pārbaužu laikā konstatēts, ka durvis ir slēgtas un logos nav redzams apgaismojums, kas liecinātu par personu uzturēšanos telpās. Arī 19.novembrī, veicot ēkas apsekošanu, konstatēts, ka tajā neviens nedzīvo. Līdz ar to nekādi pārkāpumi šajā adresē nav fiksēti.
Pašvaldībā skaidro, ka ēka Hospitāļu ielā 2A ir bijusī veterinārklīnika un ir Rīgas pašvaldības īpašums. Ēkas tehniskā apsekošana pēdējo reizi veikta 2024.gada martā, ko īstenoja SIA "Cilnis".