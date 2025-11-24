Pēc skandalozā apskāviena un pazudušā laulības gredzena sociālos tīklus pāršalc baumas par Vensu laulības sabrukumu
Pēc ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa apskāviena ar Čārlija Kērka atraitni viņa piemiņas pasākumā, ASV otrā lēdija Uša Vensa publiski parādījusies bez laulības gredzena, izraisot baumas par iespējamu šķiršanos.
Baumas par Ušas un Džeimsa šķiršanos sāka cirkulēt pēc tam, kad 19. novembrī viņa, viesojoties Kempa Ležēnā — militārajā mācību bāzē Džeksonvilā, Ziemeļkarolīnā — bija parādījusies bez laulības gredzena.
Ušas pārstāvis nācis klajā ar retu paziņojumu, noliedzot spekulācijas, ka otrā pirmā lēdija grasās šķirties no sava vīra.
Tiek skaidrots, ka Uša — kurai ar Džeimsu ir dēli Evans, 8, Viveks, 5, un meita Mirabela, 3 — vienkārši bija aizmirsusi uzvilkt laulības gredzenu.
“[Uša] ir trīs mazu bērnu mamma, kas daudz mazgā traukus, daudz mazgā bērnus vannā, un reizēm gredzenu aizmirst,” teikts pārstāvja paziņojumā.
Uša, 39, un Džeimss, 41, apprecējās 2014. gadā pēc iepazīšanās Jeilas Juridiskajā skolā.
“Neviens nekad neaizstās manu vīru,” Ērika toreiz teica klātesošajiem. “Taču es redzu dažas līdzības starp viņu un Dž. D. – starp viceprezidentu Vensu. Un tāpēc esmu svētīta, ka varu viņu šovakar iepazīstināt.”
Kad Venss kāpa uz skatuves, viņi apskāvās diezgan cieši – viceprezidents uzlika rokas Ērikai uz gurniem, bet viņa izvilka pirkstus caur viņa matiem, atstājot tos nedaudz izspūrušus. Šī aina izraisīja diskusijas sociālajos tīklos, kur lietotāji dalījās viedokļos par viņu žestu piemērotību un savstarpējām attiecībām.