Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieks bokseris Juris Zundovskis mājās mazgājoties tikai reizi mēnesī
Atgriešanās savā Liepājas dzīvoklī realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniekiem Jesicai un Jurim Zundovskiem nesniedz gaidīto mieru, jo būvdarbiem joprojām nav redzams gals.
Kamēr Jesica uzreiz sāk uztraukties par iedzīves glābšanu, prātojot: "Vienīgais, par ko es domāju, ir tas, kā pēc tam izmazgāt aizkarus un kas notiks ar to manu pūkaino lampu," viņas vīrs saglabā vēsu prātu un steidz viņu nomierināt ar praktiskiem risinājumiem: "Aizkarus ieliksim veļasmašīnā. Paklāju ar kārčeri izsūc." Sieva gan šādam optimismam nepiekrīt un ir noskaņota daudz radikālāk: "Nē, no paklāja mēs atvadīsimies. Es vispār gribu visu sadedzināt."
Kad emocijas noplok, laulātie pievēršas mājokļa interjera plānošanai. Šajā jautājumā Juris labprāt piekāpjas, norādot, ka vizuālie lēmumi ir sievas ziņā. Jesica tam uzreiz piekrīt, piebilstot: "Jo sieviņai vienmēr ir taisnība." Tomēr gaumes viņiem atšķiras – Juris dotu priekšroku tumšai krāsu paletei, kamēr sieva šo ieceri noraida, jo uzskata to par nepraktisku ikdienai: "Tu arī dzīvoklīti gribētu melnā krāsā. Stilīgi ir, bet nav iespējams tādā dzīvot ilgtermiņā." Viņa ir pārliecināta, ka drūma vide negatīvi ietekmē garastāvokli, un vaicā vīram: "Tu gribi depresijā kaut kādā ieslīgt, melnā dzīvoklī dzīvojot?" Juris par to tikai pasmejas un kā pretargumentu min moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas: "Paņem telefonu rokās, ieej "Instagram" – tur viss ir krāsiņās."
Inspekcijai turpinoties vannasistabā, Juris pavelk sievu uz zoba par to, cik bieži plāno tur uzturēties: "Es tāpat tajā dušā nenākšu. Ko es – ienāku izmazgāt zobus un viss." Jesica nepalaiž garām izdevību un ironiski nosaka: "Juris mazgājas vienu reizi mēnesī."
Lai gan vīrs uzreiz mēģina glābt situāciju un taisnojas, ka higiēnas procedūras regulāri veic ārpus mājas – "sporta zālē mazgājas pat divas reizes dienā", partnere viņu pamatīgi izzobo: "Viss, tu jau sevi nodevi. Tagad visi domās, ka tu esi netīrīgs."