Ukrainas bruņotie spēki anektētajā Krimā turpina uzbrukumus tiltiem, pārvēršot to par "salu"
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs uzskata, ka okupētā Krima drīz kļūs par "salu", ko veicina Ukrainas bruņoto spēku triecieni Krievijas okupantu loģistikai.
18. jūnija naktī Ukrainas Aizsardzības spēki veica gaisa triecienus anektētajā Krimā pa transporta un dzelzceļa infrastruktūru, lai traucētu Krievijas okupantu loģistiku. Uzbrukums bija vērsts pret dzelzceļa tiltu pār Ziemeļkrimas kanālu netālu no Rozdoļnes ciema. Ukrainas spēki turpat uzbruka arī ceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu. Iespējams, ka uzbrukums tika veikts arī netālu no Vladislavivkas dzelzceļa stacijas. Turklāt Ukrainas aizstāvju mērķis bija ceļu tilti pāri Promoinas šaurumam Arabata strēlē okupētajā Hersonas apgabala teritorijā.
Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka dzelzceļa tilta rajonā pie Razdoļnes ciema dzirdējuši aptuveni 20 sprādzienus.
Tiešsaistē ievietotās fotogrāfijas un video liecina, ka Ukrainas bruņoto spēku triecieni dzelzceļa un autoceļu tiltiem bija veiksmīgi. To atzīst pat Krievijas okupācijas administrācija. Pēc triecieniem tiltam no Heničeskas uz Arabata strēli Hersonas okupācijas administrācijas "vadītājs" Volodimirs Saldo paziņoja, ka Krievijas okupanti tagad strādā pie "alternatīvas pārejas" izveides. Eksperti no "Telegrma" kanāla "Krimkij veter" apgalvo, ka Krimā tiltiem nodarītie bojājumi ir nopietni. Krievijas okupantiem tagad būs jātiek galā ar ievērojamām loģistikas problēmām. Jo īpaši viņiem būs problēmas piegādāt kravas no Krievijas uz pussalu.
💥Похоже, что этой ночью были атакованы мосты в Крыму:— Палыч (@AleksandrZemsk8) June 18, 2026
▪️железнодорожный мост у села Раздольное Советского района;
▪️автомобильный мост у того же населенного пункта;
▪️участок железной дороги (возможно мост) у станции Владиславовка;
▪️автомобильные мосты на Арабатской стрелке. pic.twitter.com/tmyGjbGhDz
Šī dzelzceļa līnija, uz kuras atrodas tilts, ir stratēģiski svarīga krievu iebrucējiem, jo pa to tiek pārvadāta smagā kara tehnika un degviela, lai apgādātu Krievijas armijas grupējumu dienvidu frontē.