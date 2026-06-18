Pēc triecieniem Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Zelenskis uzslavē Ukrainas bruņotos spēkus: "Ir pienācis laiks izbeigt šo karu"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda pārliecību, ka Krievijai ir jāveic diplomātiski soļi, lai izbeigtu karu, un ka Ukrainas bruņotie spēki līdz tam laikam turpinās uzbrukt mērķiem, kas darbina ienaidnieka kara mašīnu.
Volodimirs Zelenskis uzslavēja Ukrainas bruņoto spēku aviācijas veiksmīgo darbu, kas 18. jūnijā uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai un naftas noliktavai Gukovā, Rostovas apgabalā. Prezidents nosauca Drošības dienesta, Speciālo operāciju spēku, Galvenās izlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Drošības dienesta (SBU) rīcību par "taisnīgu atbildi" uz Krievijas agresiju. Savā sociālo mediju kontā valsts vadītājs publicēja video ar degošo naftas pārstrādes rūpnīcu un naftas noliktavu, uzsverot, ka Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumu precizitāti ir atzinuši arī starptautiskie partneri.
"Vakar vakarā mūsu tālas darbības sankcijas atkal sasniedza Maskavas apgabalu – jau otro reizi šonedēļ tika trāpīts Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Mērķiem tika trāpīts arī Rostovas apgabalā un pagaidu okupētajās Ukrainas teritorijās. Tā ir pilnībā pamatota atbilde uz Krievijas uzbrukumiem mūsu pilsētām un kopienām, un vēl viens svarīgs mūsu karavīru darba rezultāts pret objektiem, kas uztur Krievijas kara mašīnu. Es pateicos mūsu Ukrainas Aizsardzības un drošības spēkiem par viņu koordinētajiem centieniem – Ukrainas Drošības dienestam, Bezpilota sistēmu spēkiem, Speciālo operāciju spēkiem, Aizsardzības izlūkošanai un mūsu raķešu brigādei par viņu precizitāti."
Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
"Pēdējās dienās visi mūsu partneri ir atzīmējuši mūsu vidēja darbības rādiusa triecienu un tālas darbības sankciju precizitāti un efektivitāti. Ir pienācis laiks izbeigt karu, un Krievijai ir jāveic nepieciešamie diplomātiskie soļi," uzsvēra Zelenskis. Prezidents piebilda, ka Ukrainas armijas bojātie objekti atbalsta Krievijas militāro mašinēriju.
Uzbrukums Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā nav pirmais kopš kara sākuma. Tai jau ir uzbruks piecas reizes: 2025. gada 16. jūnijā, 17. maijā, 11. martā un 2024. gada 1. septembrī.