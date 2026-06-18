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Pēc triecieniem Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Zelenskis uzslavē Ukrainas bruņotos spēkus: "Ir pienācis laiks izbeigt šo karu"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pauda pārliecību, ka Krievijai ir jāveic diplomātiski soļi, lai izbeigtu karu, un ka Ukrainas bruņotie spēki līdz tam laikam turpinās uzbrukt mērķiem, kas darbina ienaidnieka kara mašīnu.

Pēc triecieniem Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca...

Volodimirs Zelenskis uzslavēja Ukrainas bruņoto spēku aviācijas veiksmīgo darbu, kas 18. jūnijā uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai un naftas noliktavai Gukovā, Rostovas apgabalā. Prezidents nosauca Drošības dienesta, Speciālo operāciju spēku, Galvenās izlūkošanas pārvaldes un Ukrainas Drošības dienesta (SBU) rīcību par "taisnīgu atbildi" uz Krievijas agresiju. Savā sociālo mediju kontā valsts vadītājs publicēja video ar degošo naftas pārstrādes rūpnīcu un naftas noliktavu, uzsverot, ka Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumu precizitāti ir atzinuši arī starptautiskie partneri.

Foto: AFP/Scanpix
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka Ukrainas armijas bojātie objekti atbalsta Krievijas militāro mašinēriju.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādīja, ka Ukrainas armijas bojātie objekti atbalsta Krievijas militāro mašinēriju.

"Vakar vakarā mūsu tālas darbības sankcijas atkal sasniedza Maskavas apgabalu – jau otro reizi šonedēļ tika trāpīts Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Mērķiem tika trāpīts arī Rostovas apgabalā un pagaidu okupētajās Ukrainas teritorijās. Tā ir pilnībā pamatota atbilde uz Krievijas uzbrukumiem mūsu pilsētām un kopienām, un vēl viens svarīgs mūsu karavīru darba rezultāts pret objektiem, kas uztur Krievijas kara mašīnu. Es pateicos mūsu Ukrainas Aizsardzības un drošības spēkiem par viņu koordinētajiem centieniem – Ukrainas Drošības dienestam, Bezpilota sistēmu spēkiem, Speciālo operāciju spēkiem, Aizsardzības izlūkošanai un mūsu raķešu brigādei par viņu precizitāti."

"Pēdējās dienās visi mūsu partneri ir atzīmējuši mūsu vidēja darbības rādiusa triecienu un tālas darbības sankciju precizitāti un efektivitāti. Ir pienācis laiks izbeigt karu, un Krievijai ir jāveic nepieciešamie diplomātiskie soļi," uzsvēra Zelenskis. Prezidents piebilda, ka Ukrainas armijas bojātie objekti atbalsta Krievijas militāro mašinēriju.

Uzbrukums Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai Kapotņā nav pirmais kopš kara sākuma. Tai jau ir uzbruks piecas reizes: 2025. gada 16. jūnijā, 17. maijā, 11. martā un 2024. gada 1. septembrī.

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