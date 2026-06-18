Latvijas austrumu attīstībai plāno novirzīt 50 miljonus eiro gadā
Saeima ceturtdien nodeva izskatīšanai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu attīstības fondu reģiona atbalstam. Provizoriskās aplēses liecina, ka fonda darbības nodrošināšanai no valsts budžeta ik gadu būtu nepieciešami aptuveni 50 miljoni eiro.
Likuma izpratnē Latvijas austrumu teritorija ir Latvijas teritorija gar Eiropas Savienības (ES) ārējo robežu - robežu ar Krieviju un Baltkrieviju - kas aptver Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību un Alūksnes novada pašvaldības teritoriju. Jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot Latvijas austrumu teritoriju, tās attīstības atbalsta principus, kā arī īpašu tiesisko regulējumu un finansiālā atbalsta pasākumus reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības, investīciju piesaistes un konkurētspējas sekmēšanai, kā arī drošības stiprināšanai.
Iecerēts, ka Latvijas austrumu teritorijas pašvaldībām tiks nodrošināta prioritāra piekļuve ES kohēzijas politikas programmām un citiem nacionālā un ES līmenī pieejamiem finanšu resursiem civiliedzīvotāju un militārās mobilitātes un Latvijas austrumu teritorijas sasniedzamības uzlabošanai, izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, jaunu darba vietu radīšanai, uzņēmējdarbības un investīciju piesaistei, enerģētiskās drošības un digitālās infrastruktūras attīstībai, kā arī kultūras, tostarp latgaliešu valodas, un sabiedrības noturības stiprināšanai.
Likumprojekts paredz Latvijas austrumu teritorijas ekonomiskās attīstības, uzņēmējdarbības izaugsmes un investīciju piesaistes, kā arī sociālekonomiskās noturības un iedzīvotāju labklājības stiprināšanas un veicināšanas pasākumu atbalstam izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu. Fonda finansējumu veidos valsts, pašvaldību budžeta līdzekļi, ES fondu un citu ES finanšu instrumentu finansējums, starptautisko finanšu institūciju un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļi, fizisko un juridisko personu dāvinājumi, kā arī citi finansējuma avoti.,Fonds varētu piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus attīstības projektu īstenošanai, sniegt galvojumus un garantijas, stiprināt speciālo ekonomisko zonu darbību, izsniegt grantus vai sākuma kapitālu jaunuzņēmumiem, kā arī atbalstīt cilvēkresursu piesaisti, inovācijas, eksportspējīgu nozaru attīstību un augstas pievienotās vērtības produktu radīšanu.
Likumprojekta anotācijā norādīts, ka likuma īstenošana radītu papildu izdevumus valsts budžetā. Pēc Latgales plānošanas reģiona aplēsēm, provizoriski fonda atbalsta pasākumiem nepieciešamais valsts budžeta finansējums sasniedz 50 miljonus eiro gadā. Precīzs finansējuma apmērs būtu nosakāms ikgadējā valsts budžeta sagatavošanas procesā. Paredzēts, ka fonds atbalsta pasākumus sāktu īstenot no 2027. gada 1. janvāra, bet Ministru kabinetam līdz 2026. gada 31. oktobrim būtu jāizdod noteikumi par fonda nolikumu, darbības kārtību un atbalsta piešķiršanas nosacījumiem.