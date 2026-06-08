Ar Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojumiem Tarmo Peltokoski vadībā sāksies LNSO simtgades svinības
Atzīmējot pastāvēšanas simtgadi, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) klausītājiem piedāvās plašu jubilejas koncertu klāstu, kas izskanēs dažādās Latvijas koncertzālēs. Simtgades svinību programmu aizsāks Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojumi Cēsu Mākslas festivālā, kur pie diriģenta pults atgriezīsies bijušais mākslinieciskais vadītājs, šobrīd – LNSO diriģents laureate – Tarmo Peltokoski.
Pēc tam LNSO dosies koncertēt uz Franciju prestižajos Šezdjē (La Chaise-Dieu) un Berlioza festivālos, aizvedīs uz Latgales vēstniecību GORS savu festivālu “Vasarnīca”, kopā ar Valsts Akadēmisko kori “Latvija” uzstāsies Garīgās mūzikas festivālā, kā arī priecēs klausītājus ar īpašiem notikumiem Rīgas Kongresu namā, pulcējot izcilus Latvijas un pasaules māksliniekus.
Šī sezona iezīmē īpašu satikšanos – kamēr LNSO svin simtgadi, Cēsu Mākslas festivāls atzīmē divdesmito jubileju. Daudzus gadus orķestrim un festivālam bijusi cieša radoša sadarbība. Īpašu vietu festivāla programmā ieņem “Cēsu vāgneriāna”, kas pēdējos gados kļuvusi par īstu festivāla vizītkarti. Turpinot šo tradīciju, LNSO aicina klausītājus uz Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojumiem 6. un 8. augustā, kur pie diriģenta pults atgriezīsies aizrautīgais somu diriģents Tarmo Peltokoski, šobrīd LNSO diriģents laureate. Kopā ar LNSO koncertuzvedumā piedalīsies arī Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” (VAK “Latvija”) dziedātāji, savukārt galvenajās lomās kā allaž būs izcili solisti – Elzas lomā klausītāji satiks starptautiski pieprasīto un Latvijā ļoti iemīļoto lietuviešu operdīvu Vidu Miknevičiūti, savukārt atbildīgajā Loengrīna lomā debitēs uzlecošā somu operas zvaigzne, tenors Johans Krogiuss, kura vārds arvien biežāk izskan starptautiski. Arī pārējās lomās iejutīsies izcils ārzemju un Latvijas solistu ansamblis. Videomākslas autors arī šogad būs Dāvis Sīmanis.
Neilgi pēc simtgades svinību atklāšanas Cēsīs LNSO kopā ar kori “Latvija” dosies koncertturnejā uz Franciju, kur no 19. līdz 22. augustam koncertēs Berlioza un Šezdjē (La-Chaise-Dieu) festivālos. Turnejā pie orķestra diriģenta pults stāsies LNSO ilggadējs domubiedrs, orķestra mākslinieciskais padomnieks Andris Poga.
28. augustā LNSO aicina arī uz koncertu savā mājvietā, Rīgas Kongresu namā. Kopā ar orķestri uz skatuves kāps viens no mūslaiku ievērojamākajiem vijolniekiem Franks Pēters Cimmermanis, ar kuru orķestrim savulaik bijusi cieša muzikālā sadarbība. Viņa interpretācijā izskanēs britu skaņraža, sera Viljama Voltona Vijolkoncerts. Savukārt koncerta otrajā daļā Andris Poga un LNSO pievērsīsies vienam no Gustava Mālera noslēpumainākajiem meistardarbiem – reti atskaņotajai Septītajai simfonijai.
Vasaras noslēgumā LNSO simtgades svinības turpināsies koncertzālē “Gors”, kas gadu gaitā kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem LNSO sadarbības partneriem reģionos. Tieši tur klausītājus atkal pulcēs mūzikas festivāls ģimenēm un draugiem “LNSO vasarnīca”. Festivālu sestdien, 29. augustā, atklās notikums bērniem ar Ernesta Mediņa mūziku “Pirmais koncerts pasaulē”, taču vakarā Latgales reģiona publikai un viesiem būs iespēja dzirdēt Gustava Mālera un Viljama Voltona darbus. Arī 30. augustā festivāla programmā divi koncerti – kamermūzikas programma, kurā ar LNSO mūziķiem tiksies izcilā klavesīniste Ieva Saliete un akordeonists Artūrs Noviks, “Tango un baroks”, bet festivāla noslēgumā jubilāra Raimonda Paula daiļradei veltīts koncerts krāšņās džeza harmonijās. Šajā programmā uz skatuves apvienosies LNSO, VAK “Latvija” dziedātāji un Latvijas Radio bigbenda mūziķi, bet solisti būs iemīļotie dziedātāji Aija Vītoliņa un Daumants Kalniņš.
Septembra sākums kā allaž iekrāsosies Garīgās mūzikas festivāla krāsās, jo arī šogad koris “Latvija” aicinājis kopējās programmās sadarboties LNSO. Kopā ar VAK “Latvija” LNSO uzstāsies 4. septembrī Rīgas Sv. Pētera baznīcā koncertā “Poga, Brāmss un Montalbeti”, atskaņojot daļu Francijas koncerttūres programmas, savukārt 10. septembrī diriģenta Māra Sirmā vadībā Rīgas Domā Pētera Vaska vokālsimfoniskajai daiļradei veltītā festivāla noslēguma koncertā.
Rudenī simtgades svinības turpināsies Rīgas Kongresu namā un reģionālajās koncertzālēs. 25. un 26. septembrī orķestris Rīgā un Cēsīs tiksies ar izcilo latviešu vijolnieci Baibu Skridi un orķestra galveno viesdiriģenti, igaunieti Kristīnu Posku. Savukārt 8. un 10. oktobrī Rīgā un Rēzeknē festivālā ORGANismi notiks satikšanās ar orķestra 101. sezonas rezidējošo mākslinieci, pasaulslaveno ērģelnieci Ivetu Apkalnu. Franču mūzikas caurstrāvotajā koncertā pie diriģenta pults stāsies iemīļotais franču maestro Žans Klods Kazadesī.
Simtgades svinību izskaņa un kulminācija būs īpaši gaidītā tikšanās ar pasaulslaveno operdīvu Elīnu Garanču un LNSO bijušo māksliniecisko vadītāju Karelu Marku Šišonu 25. oktobrī. Kopā ar šiem spožajiem māksliniekiem LNSO atskaņos vienu no spilgtākajiem mīlestības manifestiem Riharda Vāgnera daiļradē - viņa "Vēzendonkas dziesmas". Savukārt Gustava Mālera Otrās simfonijas lasījumā viņiem pievienosies arī soprāns Liene Kinča. Biļetes uz šo koncertu vairs nav pieejamas.
Nebūs tikai Vāgners. Būs arī Mālers. Un kas tad ir viens no spilgtākajiem mīlestības manifestiem operas vēsture, es teiktu, ka Tristan und Isolde.