Ar krāšņu koncertu Mazajā Mežotnes pilī nosvinēta komponista Pētera Vaska jubileja
Sestdienas, 6. jūnija, vakarpusē Mazajā Mežotnes pilī pulcējās komponista Pētera Vaska domubiedri, mūziķi un mūzikas draugi, lai ar īpašu koncertu “Pēterim Vaskam 80. Svinības” nosvinētu viņa 80 gadu jubileju.
Šajā īpašajā vakarā komponista mūziku, vārdus un domas godināja izcilie mūziķi Agnese Egliņa, Magdalēna Geka, Daniils Bulajevs, Guna Šnē, Mikus Bāliņš, Guntis Kuzma, Amanda Tauriņa, Artūrs Noviks, Jevgeņija Frolova un Jenss Emīls Holmss, aktieri Agnese Budovska un Kārlis Arnolds Avots, kā arī jaunie skatuves mākslinieki – Dailes 10.studijas audzēkņi Agate Grīnhofa, Katrīna Altenburga, Eduards Rediko un Ralfs Puzāns. Komponista Jura Vaivoda veidotā programma, kurā bija ietverta gan Pētera Vaska teātra mūzika, gan dziesmas un instrumentālie skaņdarbi, aptvēra dažādus Pētera Vaska daiļrades posmus, atklājot gan viņa agrīnā rokraksta meklējumus, gan vēlāk izkoptās daiļrades raksturīgās iezīmes: garīgumu, lirismu un dziļo saikni ar latviešu folkloru.
“Šī koncertprogramma ir kā Pētera Vaska muzikālo bilžu albums. Pateicoties mūzikai, iepazīstu komponistu, ieraugu viņu citādāku. Katrs skaņdarbs ir kā kustīga bilde, kas rada tēlu, laiku un atmosfēru. Visam pāri komponista drosme būt patiesam un ik skaņā būt ar savu sajūtu,” pirms koncerta pauda pianiste Agnese Egliņa, savukārt pēc koncerta Pēteris Vasks, neslēpjot aizkustinājumu, pauda: “Tas ir brīnišķīgi – baudīt dzīvi mūzikā un brīvā Latvijā jau 36 gadus!”