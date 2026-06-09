Izziņo Mesas un Gacho kopkoncerta “Roku rokā” īpašos viesus.
Mūzika
Šodien 11:46
Izziņo Mesas un Gacho kopkoncerta “Roku rokā” īpašos viesus
22. augustā, Mežaparka Lielajā estrādē notiks mūzikas projektu Mesa un Gacho kopkoncerts “Roku rokā”. Lielkoncerta īpašie viesi 22. augusta vakarā būs leģendārā grupa "Jumprava", kuri uzstāsies koncerta puslaikā ar speciāli veidotu koncertprogrammu.
"Mums ir liels prieks atgriezties Mežaparka Lielajā estrādē un piedalīties mūzikas enerģijas virpulī ar mūsu draugiem. Būs karsti, būs skaļi!” tā par gaidāmo uzstāšanos min grupas “Jumprava” dalībnieks Aigars Grāvers "Mēs sitīsim takti laika ratam."
Gaidāmais koncerts turpinās 2023. gada vasarā aizsākto tradīciju, kad Mesa un Gacho pirmo reizi apvienojās jubilejas koncertā, kas kļuva par vienu no gada emocionālākajiem un rekordapmeklētākajiem notikumiem Latvijas mūzikā. Apmeklētāji tolaik uzsvēra neaizmirstamu saliedētības sajūtu un milzīgo, pozitīvo enerģijas vilni, kas pāršalca estrādi.
Biļetes uz koncertu pieejamas “Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā.