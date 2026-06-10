Izcilais pianists Georgijs Osokins ar īpašu solokoncertu viesosies Mazajā Mežotnes pilī
31.jūlijā Mazajā Mežotnes pilī ar solokoncertu viesosies izcilais latviešu pianists, Lielās Mūzikas balvas laureāts Georgijs Osokins. Koncerta sākums – plkst.19.
Koncerta programmā mākslinieks iekļāvis šā gada jubilāra – komponista Pētera Vaska – skaņdarbu “Mūzika vasaras vakaram” (atgādināsim, ka nesen šā opusa ieraksts nāca klajā skaņu ierakstu kompānijas “Deutsche Grammophon” paspārnē kā Osokina veltījums Pēterim Vaskam jubilejā), Franča Šūberta “Sonata-a-moll. D.784”, Roberta Šūmaņa “Waldszenen op.82”, kā arī Ferenca Lista “Hungarian Rhapsody” (Osokina aranžijā).
“Mazā Mežotnes pils man vienmēr ir bijusi īpaša vieta, tāpēc es priecājos un esmu gandarīts, ka mūsu siltajām attiecībām un lieliskajai sadarbībai šovasar aprit jau desmit gadu. Pils īpašnieku Regīnas un Andra Deičmaņu viesmīlībai nav robežu, savukārt viņu rūpes par māksliniekiem un klausītājiem, kā arī cieņa pret mūziku un mākslu kopumā liek justies ārkārtīgi retā situācijā, kad koncerta rezultāts ir atkarīgs tikai no manis. Tāpēc aicinu visus uz mūsu jubilejas koncertu 31.jūlijā Mežotnē – vienā no skaistākajām vietām, kur notiek brīnumi,” pauž Georgijs Osokins, kura pirmais solokoncerta Mazajā Mežotnes pilī notika tieši pirms desmit gadiem – 2016.gada vasarā.
Pianists absolvējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, klavierspēli apguvis arī pie tēva, Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora un pianista Sergeja Osokina, savu talantu izkopis prestižajā Džuljarda skolā Ņujorkā, par kuras audzēkni kļuva 2015.gadā, kā arī regulāri piedalījies meistarklasēs pie izcilākajiem pasaules pianistiem un pedagogiem: Dmitrija Baškirova, Georga Fridriha Šenka u.c. 2015.gadā Georgijs kļuva gan par Lielās Mūzikas balvas laureātu, gan Friderika Šopēna pianistu konkursa Varšavā diplomandu, iemantojot vairāku mūzikas aģentūru interesi, iespēju koncertēt visā pasaulē un ierakstīt vairākus CD.
Mākslinieks uzstājas kopā ar pasaules ievērojamākajiem orķestriem, tostarp “Tokyo New City”, “Amadeus”, kamerorķestri “Kremerata Baltica” un pasaulslaveno latviešu vijolnieku Gidonu Krēmeru, kā arī muzicē prestižās koncertzālēs: Elbas filharmonijā Hamburgā, “Gevandhaus” Leipcigā, Viktorijas zālē Ženēvā u.c., tāpat šovasar mākslinieks Latvijas klausītājus priecēs, uzstājoties projektā “Trīs Osokini” kopā ar brāli Andreju un tēvu Sergeju. Savukārt 2025.gada rudenī sadarbībā ar skaņu ierakstu kompāniju “Deutsche Grammophon” klajā nāca Georgija jaunākais veikums – albums “For Arvo”, kas bija pianista veltījums pasaulslavenajam igauņu komponistam Arvo Pertam viņa 90.dzimšanas dienā.
Biļetes uz Georgija Osokina koncertu Mazajā Mežotnes pilī var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.