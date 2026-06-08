Mūžībā aizgājusi izcilā baletdejotāja un pedagoģe Larisa Tuisova
Svētdien, 7. jūnijā, mūžībā aizgājusi izcilā latviešu baleta zvaigzne, pedagoģe un Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Larisa Tuisova, informē Latvijas Profesionālā baleta asociācija.
Larisa Tuisova dzimusi 1948. gada 14. martā Zirenkā, Jakutijas APSR. Savu mākslas ceļu viņa sāka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, kur no 1958. līdz 1966. gadam viņas pedagogi bija tādi izcili nozares meistari kā Valentīns Bļinovs, Natālija Leontjeva un Irēna Strode. Pēc stažēšanās Maskavas Lielajā teātrī Tuisova kļuva par Latvijas Nacionālās operas (tolaik – Latvijas PSR Valsts akadēmiskais Operas un baleta teātris) baleta trupas solisti, uz šīs skatuves spoži dejojot no 1966. līdz pat 1990. gadam.
Savas karjeras laikā balerīna radījusi neaizmirstamus un spilgtus tēlus. Skatītāju atmiņās viņa palikusi kā Kleopatra baletā "Antonijs un Kleopatra", Gajanē (1976. gada pirmizrādē Rīgā) un Karmena ("Karmensvīta") – loma, ko kritiķi pelnīti dēvējuši par pasaules līmeņa šedevru. Tāpat viņas izpildījumā izdejotas Odeta-Odīlija "Gulbju ezerā", Aurora "Apburtajā princesē", Žizele, Džuljeta, Šeherezāde un daudzas citas nozīmīgas lomas. 1980. gadā māksliniece filmējusies arī baletfilmā "Gajanē".
Noslēdzot skatuves karjeru 42 gadu vecumā, Tuisova savu dzīvi veltīja pedagoģijai. Viņa nodeva savu nenovērtējamo pieredzi jaunajiem dejotājiem, strādājot Olimpiskajā centrā, Mākslas vingrošanas skolā, Allas Saharovas baleta studijā un studijā "Rondo".
Mākslinieces personības dziļumu un spēku trāpīgi raksturojis baleta vēsturnieks Ēriks Tivums 1978. gadā (žurnāls "Liesma", Nr. 5):
"Viņai allaž ir domīga un skumīga sejas izteiksme – gan dzīvē, gan fotogrāfijās. Viņa ļoti uzmanīgi izturas pret citiem cilvēkiem. Viņa slēpj sevī kaut ko vēl neizteiktu; kaut ko tādu, kas sagādā viņai sāpes, ko nevar uzticēt vienkāršas ziņkāres pārņemtajiem ļaudīm. Ja kādu reizi uz mūsu baleta skatuves parādītos Tatjana Larina, tad viņai būtu dziļas un skumīgas Larisas acis."
Par izciliem nopelniem kultūrā Larisa Tuisova saņēmusi Latvijas PSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces (1976) un Tautas skatuves mākslinieces (1982) goda nosaukumus, medaļu "Par varonīgu darbu" (1976), kā arī "Latvijas gāzes" balvu nominācijā "Par leģendāru dzīvi mākslā" (2010). Savukārt 2012. gadā viņai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis (3. šķira).
Informācija par atvadu ceremoniju no Larisas Tuisovas vēl sekos.
Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, draugiem un tuvākajiem.