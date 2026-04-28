Mūžībā aizsaukta Latvijas Universitātes kādreizējās Svešvalodu fakultātes ilggadēja docētāja Valentīna Gurtaja
Mūžībā aizsaukta Latvijas Universitātes kādreizējās Svešvalodu fakultātes ilggadēja docētāja, filoloģijas doktore, fonētiķe Valentīna Gurtaja (13.10.1935. – 24.04.2026.) – sirsnīga un enerģiska jaunu ceļu gājēja un veidotāja, informē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte.
Viņas centienu rezultātā Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē (vēlāk Moderno valodu fakultātē, Humanitāro zinātņu fakultātē) 1989. gadā tika izveidota Sastatāmās valodniecības katedra (vadītāja Valentīna Gurtaja), kas pulcēja fakultātes mācībspēkus – dažādu valodu speciālistus.
Sākumā nodaļa strādāja ar ārzemniekiem, kurus interesēja atjaunotās Latvijas valsts kultūra, vēsture, valoda un literatūra.
Profesores vadībā tika izveidoti kontakti ar Norvēģijas un Somijas augstskolām. Šeit ieradās studenti gan no Ķīnas, gan Amerikas.
Tas bija jaunas ēras sākums arī Universitātei, kas nu atkal bija kļuvusi starptautiska.
Valentīna Gurtaja arī pati pasniedza Helsinku Universitātē, kopā ar viņas studenti Mirju Hovilu (Itkonenu) izdota grāmata „Latvia suomeksi – Tervetuloa” (Helsinki,1996).
Pret studentiem un kolēģiem Valentīna Gurtaja bija sirsnīga un atsaucīga, darbā un dzīvē – vienmēr idejām bagāta un dzirkstoša.
Izvadīšana ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 14.00 no Lielvārdes katoļu kapu kapličas.