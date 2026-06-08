Trampa un Netanjahu attiecības sašķobījušās - Pentagons palielinājis Izraēlas pretizlūkošanas draudus līdz augstākajam līmenim
ASV Aizsardzības ministrija paaugstinājusi Izraēlas pretizlūkošanas draudus līdz augstākajam līmenim.
Saskaņā ar medija "NBC News" rīcībā esošo informāciju Pentagona Aizsardzības izlūkošanas aģentūra (DIA) secinājusi, ka Izraēlas spējas iegūt informāciju gan ar cilvēku vervēšanas, gan tehniskās izlūkošanas metodēm sasniegušas "kritisko līmeni".
ASV amatpersonas paudušas bažas, ka Izraēla mēģinājusi arī iegūt informāciju par Trampa administrācijas iekšējām apspriedēm un lēmumu pieņemšanas procesu saistībā ar notikumiem Tuvajos Austrumos. Savukārt laikraksts "The New York Times" ziņo, ka Izraēlas izlūkdienesti varētu būt centušies noklausīties vairākas augsta ranga ASV amatpersonas, tostarp Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Pentagona pārstāvi Elbridžu Kolbiju.
Spriedze starp Vašingtonu un Jeruzalemi pieaugusi pēc tam, kad 28. februārī ASV un Izraēla sāka kopīgus triecienus pret Irānu. Lai gan Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ilgstoši dēvējis ASV prezidentu Donaldu Trampu kā "lielāko draugu, kāds Izraēlai jebkad bijis Baltajā namā", abu līderu attiecībās pēdējās nedēļās parādījušās acīmredzamas plaisas.
Tīmekļa vietne "Axios" iepriekš ziņoja par īpaši asu tālruņa sarunu starp abiem politiķiem. Atsaucoties uz anonīmu avotu, medijs vēstīja, ka Tramps Netanjahu sacījis: "Tu esi sasodīts trakais. Bez manis tu būtu cietumā. Es tevi glābju. Tagad visi tevi ienīst. Visi ienīst Izraēlu šī iemesla dēļ."
Šie izteikumi izraisīja sašutumu Netanjahu tuvākajā lokā. Tomēr dažas dienas vēlāk pats Tramps podkāstā apstiprināja minētās sarunas saturu, atzīstot, ka "viņu nedaudz satrauc tas, ka Netanjahu pastāvīgi izvērš uzbrukumus Libānā".
Neraugoties uz pašreizējām domstarpībām, Netanjahu līdz šim nav slēpis savu atbalstu ASV prezidentam. Izraēlas premjers Trampam solījis piešķirt vienu no valsts augstākajiem apbalvojumiem – Izraēlas balvu –, kā arī rakstiski atbalstījis viņa kandidatūru Nobela Miera prēmijai. Tomēr Pentagona lēmums paaugstināt pretizlūkošanas draudu līmeni liecina, ka Vašingtonā raizes par Izraēlas aktivitātēm tiek uztvertas nopietni.