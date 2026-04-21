76 gadu vecumā mūžībā aizsaukts mācītājs Uldis Rožkalns
20. aprīļa, rītā 76 gadu vecumā mūžībā aizsaukts Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) garīdznieks – Rīgas Svētā Marka draudzes mācītājs Uldis Rožkalns (31.08.1949. – 20.04.2026.), savā "Facebook" kontā informē Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.
Kā liecina publiskotā sēru vēsts, pēc studijām LELB Teoloģijas seminārā Uldis Rožkalns tika ordinēts 1983. gada 5. jūnijā. Pēc ordinācijas viņš tika komandēts kalpot LELB Rīgas Svētā Marka draudzē, kuras ļaudīm uzticīgi un pašaizliedzīgi kalpoja līdz pat savai pēdējai stundai.
Papildus garīgajai aprūpei savā draudzē mācītājs sniedza nozīmīgu ieguldījumu arī plašākā sabiedrībā. Kopš 1994. gada U. Rožkalns vadīja raidījumus Latvijas Kristīgajā radio, uzrunājot klausītājus visā Latvijā. Tāpat garīdznieks vairāk nekā 20 gadus ar Dieva Vārdu un lūgšanām regulāri apmeklēja un stiprināja sociālās aprūpes centru "Mežciems" un "Gaiļezers" iemītniekus.
Paziņojums par mācītāja došanos mūžībā papildināts ar mierinājuma vārdiem no 73. psalma: "Jebšu man arī pamirtu miesa un sirds, taču Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi!"
Tuviniekiem, draudzei un visiem sērojošiem tiek izteikta sirsnīga līdzjūtība: "Mūžīgu mieru dod, ak Kungs, Mūžīgā gaisma lai atspīd. Lai dus mierā!"
Informācija par garīdznieka izvadīšanas laiku un vietu vēl sekos.