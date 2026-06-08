Negaidīti viņsaulē aizsaukts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas bijušais direktors Pēteris Ševčenko
Negaidīti viņsaulē aizsaukts fizikas skolotājs, Rīgas 3. pagarinātās darbadienas skolas, Rīgas 99. vidusskolas un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas bijušais direktors Pēteris Ševčenko, informēja Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas pārstāvji.
"Es nekad neesmu uzskatījis, ka es zinu visu vislabāk," savā pēdējā skolotāju sēdē pirms došanās pelnītā atpūtā sacīja Ševčenko. Skolas pārstāvji atzīmē, ka šī godīgā un taisnīgā attieksme bijusi skaidri sajūtama ikdienā gan kopā strādājot, gan mācoties viņa vadītajā skolā. Lai gan direktors ap sevi pulcējis spēcīgu komandu, aktuālos jautājumus un risinājumus allaž varēts cilvēcīgi pārrunāt arī ar viņu pašu.
Tā kā Ševčenko ilgus gadus turpināja pasniegt fizikas stundas, viņš ikdienā saskārās ar tādiem pašiem izaicinājumiem kā viņa darba kolektīvs. Kolēģi atceras bijušā direktora dzirkstošo humoru, takta izjūtu un diplomātiskās dotības, kas palīdzēja pārvarēt dažādus šķēršļus. Kā norāda skolas pārstāvji, Ševčenko piemita dabiska autoritāte – skolā valdīja kārtība, taču vienlaikus gan skolotāji, gan skolēni varēja justies brīvi un atbalstīti.
Vēl šī gada februārī skolas salidojumā bijušais direktors sirsnīgi uzrunāja esošo un bijušo kolektīvu, kā arī bija plānojis apmeklēt šī gada skolēnu izlaidumu.
"Esam no sirds pateicīgi par uzticību, paļāvību, drošību, atbalstu un unikālo skolas kopības sajūtu Ševčenko vadībā. Mūžībā devies ne tikai skolotājs un direktors, bet arī brīnišķīgs cilvēks," teikts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un skolas muzeja paziņojumā, izsakot visdziļāko līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem.